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/ Технологии

Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

Ведомости

Экспедиции на Марс – грандиозная задача, есть ряд вопросов, которые необходимо решить для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической ядерной энергетики в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Николая Баумана.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Путин в открытом режиме выступит на совещании по развитию российской космической деятельности в долгосрочной перспективе. Участвовать в мероприятии будут все ведомства, которые имеют отношение к этой отрасли.

По прибытии в университет Путина поприветствовал ректор МГТУ Михаил Гордин, на встрече также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил месяц назад, что Россия и США могли бы направить совместную миссию на Марс в 2029 г. Позже он также сказал, что «Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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