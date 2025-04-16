Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей
Экспедиции на Марс – грандиозная задача, есть ряд вопросов, которые необходимо решить для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической ядерной энергетики в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Николая Баумана.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Путин в открытом режиме выступит на совещании по развитию российской космической деятельности в долгосрочной перспективе. Участвовать в мероприятии будут все ведомства, которые имеют отношение к этой отрасли.
По прибытии в университет Путина поприветствовал ректор МГТУ Михаил Гордин, на встрече также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил месяц назад, что Россия и США могли бы направить совместную миссию на Марс в 2029 г. Позже он также сказал, что «Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии.