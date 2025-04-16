Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил месяц назад, что Россия и США могли бы направить совместную миссию на Марс в 2029 г. Позже он также сказал, что «Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии.