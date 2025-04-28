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Минцифры работает над возможностью оформления ОСАГО на «Госуслугах»

Ведомости

На «Госуслугах» может появиться сервис для удаленного оформления ОСАГО, Минцифры разрабатывает услугу совместно с Банком России. Это следует из ответа министерства партии «Новые люди» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Реализация сервиса будет обеспечена в несколько этапов. Пользователям «Госуслуг» будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на транспортные средства категорий «B», «BE» физических лиц, используемые в качестве такси, а также мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий «A», «M» физических лиц).

Уточняется, что транспортное средство должно находиться на учете в ГИБДД в Российской Федерации.

С 23 апреля стали доступны общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии. Водители могут заключить договор страхования Союзного государства, представляющий собой договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему договором расширения на Белоруссию.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах до 2025 г. Российский союз автостраховщиков сообщал, что с апреля 2023 г. граждане этих субъектов РФ, желающие выехать на своей машине в другие регионы страны, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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