Минцифры работает над возможностью оформления ОСАГО на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах до 2025 г. Российский союз автостраховщиков сообщал, что с апреля 2023 г. граждане этих субъектов РФ, желающие выехать на своей машине в другие регионы страны, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант».