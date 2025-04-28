Минцифры работает над возможностью оформления ОСАГО на «Госуслугах»
На «Госуслугах» может появиться сервис для удаленного оформления ОСАГО, Минцифры разрабатывает услугу совместно с Банком России. Это следует из ответа министерства партии «Новые люди» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Реализация сервиса будет обеспечена в несколько этапов. Пользователям «Госуслуг» будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на транспортные средства категорий «B», «BE» физических лиц, используемые в качестве такси, а также мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий «A», «M» физических лиц).
Уточняется, что транспортное средство должно находиться на учете в ГИБДД в Российской Федерации.
С 23 апреля стали доступны общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии. Водители могут заключить договор страхования Союзного государства, представляющий собой договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему договором расширения на Белоруссию.
Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах до 2025 г. Российский союз автостраховщиков сообщал, что с апреля 2023 г. граждане этих субъектов РФ, желающие выехать на своей машине в другие регионы страны, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант».