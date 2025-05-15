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«Вартон» приобретет контрольный пакет в разработчике роботов Technored

Ведомости

Инвесткомпания «Вартон», принадлежащая основному акционеру разработчика программного обеспечения «Группа Астра» Денису Фролову, и гендиректор последней Илья Сивцев, достигли соглашения о приобретении контрольного пакета акций разработчика промышленных роботов Technored. Об этом сообщает Forbes. 

Аналитики оценивают стоимость сделки в диапазоне от 600 до 700 млн руб. с учетом премии за контрольный пакет. 

Эксперты подчеркивают, что уход западных компаний с рынка, курс властей на развитие импортозамещения и меры господдержки создают новые возможности для инвесторов в данном сегменте.

Сивцев и гендиректор Technored Артем Лукин подписали корпоративный договор в особой экономической зоне «Технополис Москва». По информации журнала, в дальнейшем планируется подписать документы, касающиеся сделки, но Сивцев не раскрыл ее детали.

Собеседник Forbes, близкий к одной из сторон договора, рассказал, что сделка подразумевает поэтапное приобретение компанией «Вартон» 51% акций робототехнической фирмы. Контроль над Technored будет передан «Вартон» на втором этапе, который последует после покупки 49% акций компании. Другой участник переговоров уточнил, что подписание документов о первом этапе запланировано на июнь.

Technored – российский разработчик и производитель роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения. Компания специализируется на доступной и гибкой автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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