«Вартон» приобретет контрольный пакет в разработчике роботов Technored

Собеседник Forbes, близкий к одной из сторон договора, рассказал, что сделка подразумевает поэтапное приобретение компанией «Вартон» 51% акций робототехнической фирмы. Контроль над Technored будет передан «Вартон» на втором этапе, который последует после покупки 49% акций компании. Другой участник переговоров уточнил, что подписание документов о первом этапе запланировано на июнь.