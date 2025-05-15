«Вартон» приобретет контрольный пакет в разработчике роботов Technored
Инвесткомпания «Вартон», принадлежащая основному акционеру разработчика программного обеспечения «Группа Астра» Денису Фролову, и гендиректор последней Илья Сивцев, достигли соглашения о приобретении контрольного пакета акций разработчика промышленных роботов Technored. Об этом сообщает Forbes.
Аналитики оценивают стоимость сделки в диапазоне от 600 до 700 млн руб. с учетом премии за контрольный пакет.
Эксперты подчеркивают, что уход западных компаний с рынка, курс властей на развитие импортозамещения и меры господдержки создают новые возможности для инвесторов в данном сегменте.
Сивцев и гендиректор Technored Артем Лукин подписали корпоративный договор в особой экономической зоне «Технополис Москва». По информации журнала, в дальнейшем планируется подписать документы, касающиеся сделки, но Сивцев не раскрыл ее детали.
Собеседник Forbes, близкий к одной из сторон договора, рассказал, что сделка подразумевает поэтапное приобретение компанией «Вартон» 51% акций робототехнической фирмы. Контроль над Technored будет передан «Вартон» на втором этапе, который последует после покупки 49% акций компании. Другой участник переговоров уточнил, что подписание документов о первом этапе запланировано на июнь.
Technored – российский разработчик и производитель роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения. Компания специализируется на доступной и гибкой автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.