Игорь Мальцев стал гендиректором РКК «Энергия»

После этого последовала серия изменений в руководстве отрасли. 25 февраля Роскосмос объявил об уходе двух заместителей гендиректора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. Также гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший там до этого пост заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Руководство дирекцией по строительству космодрома Восточный также сменилось: вместо Виктора Степанова исполняющим обязанности был назначен Владимир Кучеров.