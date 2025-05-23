Игорь Мальцев стал гендиректором РКК «Энергия»
Игорь Мальцев назначен генеральным директором ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
До этого назначения Мальцев руководил Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени Пилюгина. Ранее он работал на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» на различных должностях: заместителем генерального директора по качеству, гендиректором, управляющим директором.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» является головным предприятием России в области пилотируемого освоения космоса. Именно здесь разработали первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 г., первые пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход». «Энергия» – основной разработчик российских модулей для МКС, корпорация производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».
Назначение Мальцева стало частью масштабных кадровых перестановок в космической отрасли. 6 февраля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов был отправлен в отставку, его место занял Дмитрий Баканов, ранее курировавший спутниковую систему «Гонец» и цифровизацию в Минтрансе.
После этого последовала серия изменений в руководстве отрасли. 25 февраля Роскосмос объявил об уходе двух заместителей гендиректора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. Также гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший там до этого пост заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Руководство дирекцией по строительству космодрома Восточный также сменилось: вместо Виктора Степанова исполняющим обязанности был назначен Владимир Кучеров.