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Игорь Мальцев стал гендиректором РКК «Энергия»

Ведомости

Игорь Мальцев назначен генеральным директором ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

До этого назначения Мальцев руководил Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени Пилюгина. Ранее он работал на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» на различных должностях: заместителем генерального директора по качеству, гендиректором, управляющим директором.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» является головным предприятием России в области пилотируемого освоения космоса. Именно здесь разработали первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 г., первые пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход». «Энергия» – основной разработчик российских модулей для МКС, корпорация производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».

Назначение Мальцева стало частью масштабных кадровых перестановок в космической отрасли. 6 февраля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов был отправлен в отставку, его место занял Дмитрий Баканов, ранее курировавший спутниковую систему «Гонец» и цифровизацию в Минтрансе.

После этого последовала серия изменений в руководстве отрасли. 25 февраля Роскосмос объявил об уходе двух заместителей гендиректора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. Также гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший там до этого пост заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Руководство дирекцией по строительству космодрома Восточный также сменилось: вместо Виктора Степанова исполняющим обязанности был назначен Владимир Кучеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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