В Max подключат сервис организаций путешествий Ozon Travel

Через приложение Max от VK можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты через Ozon Travel, рассказал источник, близкий к Max, и источник, близкий к обеим компаниям. Источник, близкий к Max, сообщил «Ведомостям», что Ozon Travel будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.