В Max подключат сервис организаций путешествий Ozon Travel
Через приложение Max от VK можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты через Ozon Travel, рассказал источник, близкий к Max, и источник, близкий к обеим компаниям. Источник, близкий к Max, сообщил «Ведомостям», что Ozon Travel будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.
В пресс-службе Max и Ozon Travel «Ведомостям» подтвердили планы интеграции Ozon Travel в цифровую платформу. В пресс-службе Ozon Travel уточнили, что авторизоваться в мини-приложении Ozon Travel можно по номеру телефона или через «Госуслуги». Дополнительных затрат на разработку и интеграцию мини-приложения в Max не потребовалось, уточнили в Ozon Travel.
Цифровую платформу Max от технологического холдинга VK запустили в марте 2025 г., писали «Ведомости». Тогда представитель VK подтверждал «Ведомостям», что в компании надеются на интеграцию государственных и иных сервисов. Речь шла о создании аналога китайской платформы WeChat, объединяющей все государственные сервисы, функции мессенджера и услуги бизнеса.