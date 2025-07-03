Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправился к МКС с космодрома «Байконур»
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» в 22:32 мск отправился к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» вел «Роскосмос».
Стыковка корабля с модулем «Поиск» МКС запланирована на 6 июля в 00:27 мск. На борту «Прогресса МС-31» находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции. В частности, корабль доставит 1205 кг сухих грузов, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».
1 июля сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» завершил свою миссию, отстыковавшись от модуля «Поиск». После этого он вошел в плотные слои атмосферы, где большая часть конструкции сгорела. Оставшиеся фрагменты упали в несудоходной зоне южной части Тихого океана.