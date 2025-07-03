Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправился к МКС с космодрома «Байконур»

Стыковка корабля с модулем «Поиск» МКС запланирована на 6 июля в 00:27 мск. На борту «Прогресса МС-31» находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции. В частности, корабль доставит 1205 кг сухих грузов, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.