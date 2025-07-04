Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Yadro инвестировала более 60 млрд рублей в свои продукты

Ведомости

Компания Yadro, входящая в «ИКС холдинг», инвестировала более 60 млрд руб. в разработку собственных продуктов. Около 30 решений находятся в стадии разработки, и их запуск запланирован на ближайшие годы. Об этом на конференции «Российская электроника» рассказал коммерческий директор Yadro Александр Бакулин.

Одним из ключевых достижений компании стало завершение работы над отечественным решением для сетевой инфраструктуры – линейкой коммутаторов Kornfeld.

«Теперь наши клиенты могут создать полноценную ИТ-инфраструктуру исключительно на базе наших продуктов – от серверов и систем хранения данных до сетевого оборудования», – отметил Бакулин.

В настоящее время Yadro фокусируется на расширении числа партнеров, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Кроме того, Бакулин подчеркнул важность государственной поддержки в виде льготного финансирования. По его мнению, это позволит большему количеству компаний выводить свои продукты на рынок и ускорить развитие отечественных технологий.

4 июня стало известно о запуске сервиса мобильной сдачи подтвержденной биометрии. Решение реализовано на базе планшетов Kvadra (производятся Yadro) совместно с оператором Единой биометрической системы (ЕБС) – Центром биометрических данных (ЦБТ). Новая услуга предназначена для юридически значимых операций, таких как оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или обслуживание в МФЦ без предъявления паспорта. До этого регистрация биометрических данных возможна была только через стационарные устройства, установленные в отделениях банков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных