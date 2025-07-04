Yadro инвестировала более 60 млрд рублей в свои продукты
Компания Yadro, входящая в «ИКС холдинг», инвестировала более 60 млрд руб. в разработку собственных продуктов. Около 30 решений находятся в стадии разработки, и их запуск запланирован на ближайшие годы. Об этом на конференции «Российская электроника» рассказал коммерческий директор Yadro Александр Бакулин.
Одним из ключевых достижений компании стало завершение работы над отечественным решением для сетевой инфраструктуры – линейкой коммутаторов Kornfeld.
«Теперь наши клиенты могут создать полноценную ИТ-инфраструктуру исключительно на базе наших продуктов – от серверов и систем хранения данных до сетевого оборудования», – отметил Бакулин.
В настоящее время Yadro фокусируется на расширении числа партнеров, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Кроме того, Бакулин подчеркнул важность государственной поддержки в виде льготного финансирования. По его мнению, это позволит большему количеству компаний выводить свои продукты на рынок и ускорить развитие отечественных технологий.
4 июня стало известно о запуске сервиса мобильной сдачи подтвержденной биометрии. Решение реализовано на базе планшетов Kvadra (производятся Yadro) совместно с оператором Единой биометрической системы (ЕБС) – Центром биометрических данных (ЦБТ). Новая услуга предназначена для юридически значимых операций, таких как оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или обслуживание в МФЦ без предъявления паспорта. До этого регистрация биометрических данных возможна была только через стационарные устройства, установленные в отделениях банков.