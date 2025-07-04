Yadro инвестировала более 60 млрд рублей в свои продукты

В настоящее время Yadro фокусируется на расширении числа партнеров, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Кроме того, Бакулин подчеркнул важность государственной поддержки в виде льготного финансирования. По его мнению, это позволит большему количеству компаний выводить свои продукты на рынок и ускорить развитие отечественных технологий.