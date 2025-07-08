Мишустин: выпуск БПЛА уже втрое выше плановых объемов

12 июня президент Владимир Путин на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027–2036 гг. сообщил о формировании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. По его словам, Россия накопила значительный опыт в сфере беспилотных технологий. Глава государства особо отметил важность подготовки кадров, производства и поставок современных аппаратов, способных усилить боевые возможности армии.