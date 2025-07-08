Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Дзен»
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Дзен». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По состоянию на 18:51 мск за последний час количество жалоб составило 142, а в течение суток жалобы поступили 168 раз.
Больше всего на сбой в работе сервиса жаловались пользователи из Санкт-Петербурга (13%), Москвы (11%), республики Карелия и Рязанской области (по 7%). Подавляющее число жалоб пользователей связано со сбоем в работе сайта (75%), отмечаются также сбои в работе мобильного приложения и личного кабинета (по 9%).
Позже в пресс-службе компании сообщили, что некоторые страницы «Дзена» действительно могут не открываться у части пользователей. Специалисты сервиса работают над восстановлением доступа в полном объеме.
4 июля пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).