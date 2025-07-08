Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса «Дзен»

Больше всего на сбой в работе сервиса жаловались пользователи из Санкт-Петербурга (13%), Москвы (11%), республики Карелия и Рязанской области (по 7%). Подавляющее число жалоб пользователей связано со сбоем в работе сайта (75%), отмечаются также сбои в работе мобильного приложения и личного кабинета (по 9%).