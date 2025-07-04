В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошли сбои
Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Больше всего жалоб поступило на работу Telegram. По состоянию на 17:35 мск о неполадках в работе мессенджера сообщили более 5600 человек. О сбое мобильного приложения заявили 37% пользователей, еще 30% пожаловались на оповещения, на сбой сайта – 20%. Чаще всего жалобы направляли жители Москвы (18%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%).
10 июня депутаты Госдумы приняли закон о создании российского национального сервиса. Он будет представлять собой приложение, объединяющее в себе функции мессенджера и государственных сервисов.
На фоне разработки сервиса возникли опасения в связи с возможной блокировкой Telegram. 5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер не заблокируют после запуска национального сервиса Max при условии соблюдения законов. 19 июня он назвал Telegram «сущностью, которая беспокоит государство».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что ему неизвестно о планах блокировки Telegram в России.