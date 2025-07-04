В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошли сбои

Больше всего жалоб поступило на работу Telegram. По состоянию на 17:35 мск о неполадках в работе мессенджера сообщили более 5600 человек. О сбое мобильного приложения заявили 37% пользователей, еще 30% пожаловались на оповещения, на сбой сайта – 20%. Чаще всего жалобы направляли жители Москвы (18%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%).