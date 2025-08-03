Telegram и WhatsApp назвали лидерами по числу киберпреступлений в мессенджерах
Зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp являются лидерами по числу преступлений, совершенных с их использованием. Такие данные приводит Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Там указали, что только за последнюю неделю с использованием Telegram было совершено 414 преступлений. Кроме того, было зафиксировано 313 преступлений, совершенных с помощью WhatsApp. При этом выявлено только 20 подобных случаев, где фигурировали российские соцсети.
«Для сравнения: количество преступлений, совершенных с использованием социальной сети «В контакте», составило 19, с использованием социальной сети «Одноклассники» – одно преступление», – говорится в сообщении.
Преступлений с использованием мессенджера Мах не было, добавили в управлении.
18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер должен соблюдать определенные обязанности в соответствии с законами страны.