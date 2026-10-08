Атака на «Яндекс» привела к сбою транспортных сервисов в Кузбассе
В Кемеровской области зафиксировали сбой в работе транспортных сервисов после ударов ВСУ по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области. Об этом сообщил региональный Минтранс в Max.
«Возникли трудности по продаже электронных билетов. Министерство транспорта напоминает, что кузбассовцы могут приобрести билеты разными способами», – говорится в публикации.
Ведомство отметило, что купить билеты можно лично на автовокзалах, а также с помощью приложений. Минтранс подчеркнул, что сейчас специалисты ведут работы по восстановлению работы сервисов, об окончании которых сообщат позже.
8 октября в результате атаки украинских беспилотников в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Работа площадки была полностью остановлена. Компания отметила, что основные сервисы «Яндекса» продолжают работать штатно, но часть из них может быть недоступна для пользователей.