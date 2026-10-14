Зампред «Ростелекома» призвал создать дата-центры «судного дня»
Для быстрого восстановления работы цифровых сервисов необходимы резервные дата-центры «судного дня». Об этом заявил заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech.
«Нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов [резервных копий], в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы», – сообщил он (цитата по РБК). Зампред «Ростелекома» отметил, что подобная инфраструктура стала реальной потребностью на фоне изменения характера угроз.
Ермаков также указал на риски, связанные с беспилотниками и сбоями в работе цифровых платформ, в том числе «Яндекса». По его словам, ранее инфраструктуру строили прежде всего с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы.
14 октября первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил факт атаки ВСУ на дата-центр банка. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы «Яндекса» в Сасове и Калуге. 11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили.
13 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает ситуацию со сбоем в работе «Яндекса», однако говорить о финансовых потерях пользователей и возможных компенсациях пока преждевременно.