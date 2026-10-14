Зампред «Ростелекома» призвал создать дата-центры «судного дня»

Ермаков также указал на риски, связанные с беспилотниками и сбоями в работе цифровых платформ, в том числе «Яндекса». По его словам, ранее инфраструктуру строили прежде всего с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы.