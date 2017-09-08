Рост российского авторынка замедлился в августе до 16,7% А. Гордеев / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе в России выросли на 16,7% до 132 742 шт., сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Однако в июле 2017 г. этот показатель был выше и составил 18,6%.

В пресс-релизе ассоциации говорится, что в последнем месяце лета восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. За январь - август продажи выросли на 9,6% до 980 921 ед. В пресс-релизе отмечается, что показатель суммарных продаж восьми месяцев еще достаточно скромный в историческом сравнении, но восстановление происходит «уверенным шагом и на протяжении шести месяцев подряд».

«В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 г. в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября», - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся «Праймом».

Продажи «АвтоВАЗа» в августе выросли на 25% в годовом выражении - до 26 211 машин. На втором месте Kia, продажи которой выросли на 29% до 15 050, далее - Hyundai, рост 13% и 13 446 проданных машин.

Самой популярной моделью автомобиля в августе у россиян стала Lada Granta - за месяц было продано 8474 ед. На втором месте - Kia Rio с показателем в 8472 ед. Третьей по популярности стала Hyundai Solaris - 6987 автомобилей.