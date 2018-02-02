Автоконцерны вернули скидки при trade-in и утилизации машин
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«АвтоВАЗ», лидирующий на российском автомобильном рынке, возобновил программу обновления парка, следует из информации на его сайте. В ней участвует большинство моделей Lada 2018 года выпуска, кроме Priora и новинок – Vesta и Xray. С 1 февраля автоконцерн предлагает скидку в 20 000–30 000 руб. при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in. Для сравнения: автомобили самого продаваемого семейства Lada в России – Granta – стоят от 399 900 руб. Максимальная скидка распространяется на автомобили семейства Lada 4x4, которые стоят от 483 900 руб.
В прошлом году «АвтоВАЗ» также давал скидки при сдаче автохлама в утилизацию, но эта схема стала непопулярной, поясняет человек, знакомый с менеджерами компании. К тому же ранее компания наряду с другими локальными автопроизводителями участвовала в госпрограмме обновления парка – скидки субсидировались из федерального бюджета (в легковом сегменте до 40 000–50 000 руб. за машину), – а сейчас дает скидки за свой счет, добавляет он. Представитель «АвтоВАЗа» на вопросы не ответил.
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