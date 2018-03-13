Продажи грузовиков в России в феврале подскочили на 40%

«Камаз» уверен, что рост продаж продолжится Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок грузовых автомобилей в феврале вырос на 39,5%, по итогам первых двух месяцев года – на 37,9% до 10 862 шт., подсчитал «Автостат» на основе регистраций машин. Продажи лидирующего на рынке «Камаза» в январе – феврале увеличились на 7,7% до 3488 шт. Положительную динамику демонстрируют и другие участники российского топ-10. Наибольший рост – более чем в 2 раза до 872 шт. – зафиксирован у грузовиков Volvo, которые в том числе выпускаются на заводе концерна в Калуге. Это позволило марке занять 3-е место, опередив белорусский МАЗ. Второе место сохранил ГАЗ, продажи которого выросли на 36% до 1236 шт.

Продажи грузовиков растут в России третий год подряд. По итогам 2016 г. они увеличились на 4,2%, в 2017 г. – на 50%, гласят данные «Автостата». Весь прошлый год прошел под эгидой восстановительного роста спроса, вспоминает предста­витель «Камаза». Курс рубля к другим валютам укрепился, цены стабилизировались, снизилась ставка рефинансирования ЦБ, из-за чего подешевел лизинг, – все это позволило компаниям реализовать отложенный за годы кризиса спрос, активно обновляя и расширяя свои автомобильные парки, отмечает он. По его словам, также сказалось введение для производителей грузовиков норм «Евро-5» с января 2018 г. – компании старались купить именно технику «Евро-4», которая дешевле примерно на 20%.

Покупка коммерческого автомобиля – это инвестиции, подкрепленные контрактами, поэтому рынок грузовых автомобилей – индикатор состояния экономики, продолжает представитель «Камаза». Ситуация на рынке, как правило, на 1–1,5 года опережает, предвосхищает динамику роста промышленности, валового внутреннего продукта (ВВП), отмечает он. Об этом же говорит и исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Так было, например, в 2016 г., когда рынок грузовиков уже вернулся к росту, а ВВП продолжал падать. По итогам 2016 г. ВВП снизился на 0,2%, в 2017 г. – вырос на 2,1%. По итогам 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост ВВП также на уровне 2,1%. Но бывают и исключения – из-за внешних потрясений, говорит Удалов. Например, в 2008 г., когда продажи машин достигли очередного рекорда, мало кто из покупателей грузовиков предполагал, что в России вскоре начнется глубокий экономический кризис, указывает он.

Российский рынок грузовиков в перспективе продолжит расти, но с меньшей динамикой, считает Удалов. По итогам года рынок увеличится на 20%, прогнозирует он. Потенциал для дальнейшего роста продаж грузовиков в России есть, соглашается представитель «Камаза». Текущий рост – восстановительный, стремительно увеличивается лишь один сегмент – седельных тягачей (их доля в январе – феврале составила 44%, вдвое больше, чем годом ранее), а остальные сегменты (самосвалы, автомобили для сельского хозяйства и проч.) либо стагнируют, либо показывают небольшой рост, поясняет он. Говорить о полноценном росте рынка можно будет лишь тогда, когда динамика у разных сегментов будет схожей, добавляет собеседник.