BMW представила четвертое поколение X5

BMW

BMW представил четвертое поколение кроссовера X5. Официальная премьера модели пройдет в Атланте (штат Джорджия) во второй половине года, сообщила компания. Продажи в мире, в т. ч. в России, начнутся в ноябре 2018 г. «Ведомости» ознакомились с предсерийным образцом кроссовера на предварительном показе в США.

Автомобиль практически не изменился в габаритах: длина - 4922 (на 36 мм больше предыдущего поколения), ширина - 1972 мм (+34 мм), высота - 1773 мм (+11 мм). Колесная база выросла на 42 мм - до 2975 мм. Для X5 использована задне/полноприводная платформа CLAR (Cluster Architecture), что для текущих седанов 5-й и 7-й серий и нового большого кроссовера X7 (появится на рынке в начале 2018 г.). Кузов X5 сделан из стали и алюминия без применения карбона. Вес машины остался примерно таким же как у предшественницы.

Внешность машины существенно переработана, хотя дизайнеры постарались сохранить устоявшийся образ модели. Впервые для X5 стилисты отказались от прямой поясной линии, приподняв ее волной на задней двери и арках колес. Крупные задние фонари сделаны объемными. Характерные «ноздри» радиаторной решетки соединены хромированной перемычкой, маскирующей разрыв. Фары могут оснащаться лазерными излучателями света (как у BMW i8 и Rolls-Royce Phantom VIII), в стандарте - светодиодными.

Дизайн салона нового X5 лаконичный, отделочные материалы и исполнение высочайшего класса. Приборная панель – виртуальная и меняет графику в зависимости от режима предустановленных настроек шасси, которых пять – Comfort, Sport, Individual, Eco Pro и Adaptive. К приборам примыкает чуть повернутый к водителю центральный сенсорный экран. Кнопка запуска двигателя спущена вниз к стику переключения передач. Переключатель режимов КПП, кнопка запуска мотора и шайба управления мультимедийной системой могут быть отделаны хрусталем Swarovski. В салоне могут устанавливаться спортивные или комфортные передние сидения с вентиляцией, обогревом и массажем. Салон может оснащаться контурной и амбиентной подсветкой. Гнезда подстаканников оборудованы подогревом и охлаждением, в нише центральной консоли находится площадка бесконтактной зарядки под смартфон до 6 дюймов.

Заметным техническим новшеством X5 стала система оборудования и трансформации багажника. Электроприводами снабжены система раздельного складывания сидений, а также горизонтальной шторки, которая (также электроприводом) убирается в специальный отсек под полом багажника. В пол багажника может встраиваться система удержания груза: обрезиненные продольные полозья, которые автоматически приподнимаются во время движения машины, предотвращая скольжение сумок по багажнику. Задняя дверь и откидывающаяся вниз крышка оборудованы электроприводом, закрывание двух открытых створок производится одной кнопкой на верхней двери (опция).

С переходом на новую платформу у больших моделей X-серии появятся подруливающая задняя подвеска (Integral Active Steering) и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые могут сочетаться с пневмоподвеской (для обеих осей, опция) с изменяемым на 80 мм клиренсом, спортивная подвеска на пружинах (опция). В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться подвеской со стальными цилиндрическими пружинами и амортизаторами изменяемой жесткости. Машина может оснащаться пакетом для движения по бездорожью со специальными режимами настроек шасси и мотора – «камни», «песок», «снег», «гравий» – и помощником спуска с горы.

На рынок X5 выйдет с четырьмя двигателями (два бензиновых и два дизельных) мощностью от 262 до 462 л. с. (V8 в версии BMW X5 xDrive50i). Для России будет версия xDrive30d с рядным шестицилиндровым дизельным двигателем 249 л. с. и 620 Нм. Все моторы будут сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Xdrive. У модели появится версия подзаряжаемого гибрида (plug-in hybrid) с бензиновым мотором, сказал руководитель проекта BMW X5 Йоханн Кистлер. Полностью электрической версии у четвертого поколения X5 не будет. В конце года появится 7-местная версия X5 со складным третьим рядом сидений.

Кроссовер X5 (в терминологии фирмы SAV, Sport Activity Vehicle) - одна из самых успешных моделей BMW. В 2017 г. во всем мире было продано 180 905 машин этой модели (по данным компании), рост на 8,8%. Все продажи BMW за прошлый год составили 2,088 млн шт. С моменты запуска модели в 1999 г. продано 2,044 млн X5 трех поколений.

В России в 2017 г. X5 был лидером продаж марки — 6720 шт. Все продажи BMW за прошлый год составили 30 018 шт. (рост на 9%). С января по апрель 2018 г. в России продано 1728 шт. X5, кроссовер был второй моделью марки по продажам, после BMW 5-серии.

X5 вместе с кроссовером X7 станет одной из 40 новых и обновленных моделей, которые, по заявлению гендиректора BMW Group Харальда Крюгера, должны увеличить продажи марки и вернуть к 2020 г. мировое лидерство в сегменте премиум.

X5 продолжат производить на американском заводе BMW в Спартанберге, там же будут выпускаться и новый X7 и будущее поколение X6. Сборки X5 в Китае не будет. SKD в Калининграде наверняка сохранится, сообщила компания.