Какие автомобили покупают саудовские женщины

Женщины в Саудовской Аравии предпочитают более мужские модели автомобилей Nariman El-Mofty / AP

Многие автодилеры в Саудовской Аравии специально готовились к отмене 24 июня запрета на вождение автомобилей женщинами. Они наняли женщин менеджерами по продажам и наполнили автосалоны моделями, которые должны были понравиться прекрасному полу, – седанами и компактными кроссоверами ярких цветов. Но выяснилось, что саудовские женщины хотят не просто ездить, а делать это быстро и громко.

Rolls-Royce, например, специально для потенциальных покупательниц представил вишневый Dawn Drophead Coupé и классический седан Ghost цвета розового кварца с блестящим черным капотом и крышей. В Audi «ожидали, что женщины начнут с небольших автомобилей с малыми двигателями, но они ищут большие машины с крупными двигателями», отмечает Тагхрид аль-Шомрани, работающая в автосалоне компании в Джедде.

Когда работающая в Audi 23-летняя Самия Вехеба рассказала коллегам, что хочет Audi RS3 с двигателем мощностью 400 л. с., ей мало кто поверил. Ведь это один из автомобилей, на которых молодые саудовцы устраивают дрэг-рейсинг и дрифтинг. «Никто не ожидал увидеть меня на этой машине, – говорит Вехеба, садясь в свой серый Audi RS3. – Это мужская машина, особенно в этой стране». По ее словам, все думали, что она выберет желтый компактный кроссовер Audi Q2, но она называет его слишком «милым». «Разве я похожа на девушку с желтым Q2?» – спрашивает Вехеба, которая ходит с непокрытыми волосами и мечтает стать одной из первых женщин-дрифтеров в Саудовской Аравии.

Когда саудовский король Салман в сентябре 2017 г. объявил о планах отменить запрет на вождение автомобилей женщинами, 64-летняя Сахар Насиф уже знала, что она хочет – Mustang с откидной крышей. «Я всегда мечтала об этой машине», – говорит Насиф, которая научилась водить несколько десятилетий назад, когда была студенткой в США.

Насиф – известная участница кампании за предоставления женщинам права сесть за руль. Поэтому, когда в Ford Motor узнали о ее желании иметь Mustang, компания с радостью предложила ей одну из машин. Насиф выбрала автомобиль в желто-черной расцветке в честь местного футбольного клуба «Аль-Иттихад», чьей ярой болельщицей она является. С тех пор как 9 июля она получила свой Mustang, она водит его практически постоянно. Часто она ездит по усаженным пальмами проспектам Джедды с откинутой крышей, несмотря на жару, катая по очереди 16 своих внуков. «Я люблю эту машину за ее рёв, – отмечает Насиф. – Все глазеют на меня, видя женщину в спортивном автомобиле. Но почему бы и нет? Мы ведь, по правде говоря, водим даже лучше мужчин».

Насиф держит руль одной рукой, а другой сигналит водителям-мужчинам, которые забывают включать поворотники или говорят по телефону, находясь за рулем. Это типичные нарушения на саудовских дорогах. «Если я вижу, что они ведут себя плохо, я им бибикаю, – говорит она. – Мы научим их, как нужно ездить».

Женщин по-прежнему мало на саудовских дорогах, особенно вне крупных городов. Но скоро это изменится. Десятки тысяч женщин уже записались в те немногие автошколы, что открыты только для них. Из-за этого возникли длинные листы ожидания; предполагается, что будут открываться новые автошколы. По прогнозам PricewaterhouseCoopers, к 2020 г. за рулем будет уже около 3 млн женщин.

Для многих саудовских женщин вождение – экономическая необходимость, иначе приходится дорого платить частным водителям. При этом в отдаленных пустынных районах бедуинки потихоньку сами водят машины уже несколько десятилетий, перевозя товары и скот. Многие женщины также хорошо знакомы с устройством автомобилей, так как ездили на них за границей. Работающий в автосалоне GMC в Джедде Мухаммад аль-Дали был удивлен, когда женщина, которой он показывал автомобиль, начала спрашивать про объем двигателя и другие детали. «Откуда вы всё это знаете?» – спросил он.

Даже женщины, у которых пока нет прав, уже думают, какую машину и какого цвета купить. Например, 27-летняя Атхир Мухаммад хочет приобрести розовый автомобиль, чтобы ее браться стеснялись на нем ездить: «Если он будет розовым, они не будут его брать».

Принцесса Альджохара аль-Сауд мечтает о Range Rover. «Я начинающий водитель, поэтому хотела бы что-то большое, – сказала она, сидя за рулем Range Rover Velar в автосалоне в Эр-Рияде. – А учитывая ямы на дорогах, я бы еще предпочла машину повыше». Но сначала ей нужно найти место в единственной в Эр-Рияде автошколе для женщин, что непросто даже для членов королевской семьи. «Мне сказали, что придется ждать до трех месяцев, только чтобы прийти записаться», – говорит она.

Уже получившая права Маха Тахер недавно провела вечер в автосалоне Porsche, присматриваясь к различным моделям. Продавец посоветовал ей простой в управлении кроссовер Macan, рассчитанный прежде всего на женщин. «Слишком маленький», – отказалась она. Тахер хочет, чтобы в автомобиле были хорошая аудиосистема и темный интерьер, чтобы не окрасить сиденья черной одеждой, которую традиционно носят саудовские женщины. Также ей хочется, чтобы у машины был ревущий мотор. «Мне нравится этот звук, – сказала она продавцу. – Врум! Врум!»

Перевел Алексей Невельский