Доходы «АвтоВАЗа» будут расти

Высокая чистая прибыль по крайней мере в III квартале «АвтоВАЗу» уже почти обеспечена Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в первом полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.

Последним прибыльным годом для «АвтоВАЗа» был 2012 г., когда компания заработала 29,2 млрд руб. В прошлом году компания вышла на операционную прибыль. А первую чистую прибыль по МСФО «АвтоВАЗ» получил по итогам I квартала 2018 г. – 609 млн руб. Получается, II квартал добавил к общему результату почти 2,5 млрд руб.

Основными причинами улучшения финансовых результатов в первом полугодии 2018 г. «АвтоВАЗ» называет успешные продажи Lada на внутреннем рынке (рост на 21,1% до 169 884 шт. - «Ведомости»), в том числе благодаря госпрограммам стимулирования спроса, рост экспортных поставок (на 61% до 19 672 автомобилей) и мероприятия по сокращению затрат.

Автоконцерн сокращает штат, затраты на комплектующие, переходит с краткосрочных кредитов на долгосрочные. В апреле 2018 г. завершился очередной этап программы рекапитализации «АвтоВАЗа», реализуемой основными акционерами компании – Renault и госкорпорацией «Ростех». Были конвертированы долги «АвтоВАЗа» перед акционерами в акции предприятия на общую сумму 61,4 млрд руб. В итоге их совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. увеличило долю в «АвтоВАЗе» с 64,6% до 83,53% (контроль у Renault) и выставило оферту миноритарным акционерам. К октябрю 2018 г. ожидается завершение программы: предполагается, что «Ростех» спишет «АвтоВАЗу» оставшуюся часть беспроцентных займов на 21 млрд руб.

Доходы «АвтоВАЗа» будут быстро расти, уверен аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Сейчас рентабельность компании по чистой прибыли составляет всего 2%. Тогда как, например, у Renault этот показатель около 8%, замечает Ганелин. Чистая прибыль «АвтоВАЗа», скорее всего, будет расти несколько лет подряд на фоне ожидаемого дальнейшего увеличения продаж и сокращения долговой нагрузки компании, считает Ганелин.

Высокая чистая прибыль по крайней мере в III квартале «АвтоВАЗу» уже почти обеспечена. В июле компания получила разовую компенсацию в размере 1,88 млрд руб. от своего бывшего совладельца – японской Nissan, говорится в отчете по МСФО. Она была выплачена за прекращение по инициативе японской компании производства на входящей в «АвтоВАЗ» «Ижавто» двух моделей – Tiida и Sentra. Они были сняты с конвейера в 2015 г. и 2017 г. соответственно.

На первом этапе получаемую чистую прибыль «АвтоВАЗ» будет тратить на снижение долговой нагрузки и развитие, продолжает Ганелин. По оценке аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, чистый долг «АвтоВАЗа» в течение полугодия снизился на 21% – с 84,66 млрд руб. на конец 2017 г. до 66,86 млрд руб. «В дальнейшем, когда рентабельность компании вернется на комфортный уровень, ее акционеры, очевидно, вернутся к вопросу о выплате дивидендов», – добавляет Ганелин. В последний раз «АвтоВАЗ» платил дивиденды по итогам 2007 г.