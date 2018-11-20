Авто / Автомобильная промышленность

Ford Sollers может в декабре досрочно остановить два автосборочных завода

Ранее компания уже отправила в простой до Нового года автозавод в Набережных Челнах
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ford Sollers вслед за заводом в Набережных Челнах может в декабре досрочно остановить и два других автосборочных предприятия. Часть сотрудников отправятся в коллективный отпуск

Сотрудники автозаводов Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.) и Елабуге (Татарстан) в декабре уйдут в коллективный отпуск. Но когда он начнется, пока не решено, рассказал представитель компании. Это будет двухнедельный отпуск в конце декабря для части сотрудников всеволожского завода – тех, кто его еще не отгулял, утверждает председатель территориальной организации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко. Кроме того, по его словам, менеджеры предприятия говорили о том, что с конца ноября на заводе во Всеволожске начнется простой, оплачиваемый в размере 2/3 зарплаты. Решения о введении простоя на заводах во Всеволожске и Елабуге пока нет, уверяет представитель компании. Но если это произойдет, то ориентировочно в середине декабря.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике