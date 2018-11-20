Ford Sollers может в декабре досрочно остановить два автосборочных завода
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Ford Sollers вслед за заводом в Набережных Челнах может в декабре досрочно остановить и два других автосборочных предприятия. Часть сотрудников отправятся в коллективный отпуск
Сотрудники автозаводов Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.) и Елабуге (Татарстан) в декабре уйдут в коллективный отпуск. Но когда он начнется, пока не решено, рассказал представитель компании. Это будет двухнедельный отпуск в конце декабря для части сотрудников всеволожского завода – тех, кто его еще не отгулял, утверждает председатель территориальной организации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко. Кроме того, по его словам, менеджеры предприятия говорили о том, что с конца ноября на заводе во Всеволожске начнется простой, оплачиваемый в размере 2/3 зарплаты. Решения о введении простоя на заводах во Всеволожске и Елабуге пока нет, уверяет представитель компании. Но если это произойдет, то ориентировочно в середине декабря.
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