Верховный суд рассмотрел первое известное дело об электросамокатах

Представитель сервиса Whoosh также отметил, что самокаты сервиса не разгоняются быстрее 25 км/ч и оборудованы двигателем с мощностью менее 250 вт в режиме постоянной длительной нагрузки. Там рассказывают, что в 2021 г. сервис разработал и реализовал зоны дополнительного ограничения скорости: «Например, в парках, скверах и зонах с интенсивным пешеходным потоком скорость самоката системно ограничивается до 10-15 км/ч. Такие зоны ограничения скорости зафиксированы в ряде соглашений между сервисом и администрациями городов».