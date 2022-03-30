Верховный суд рассмотрел первое известное дело об электросамокатах

Верховный суд рассмотрел первое известное дело об электросамокатахЭто не должно сказаться на кикшеринговых сервисах
Верховный суд (ВС) отказал в удовлетворении иска об оспаривании трех абзацев п. 1.2 Правил дорожного движения (ПДД), которые в конкретном деле позволили рассмотреть электросамокат в качестве транспортного средства. Поводом для исследования суда вопроса стал иск автомобилиста Давита Чепечяна. Он стал первым дошедшим до ВС известным случаем, который касается электросамокатов.
В мае 2021 г. Чепечян стал участником ДТП: поворачивая налево, он столкнулся на дороге с самокатом. В результате аварии водитель самоката погиб, из-за чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Чепечян получил в нем статус свидетеля.
В августе 2021 г. по уголовному делу была назначена автотехническая судебная экспертиза. Она определила, что китайский электросамокат Dualtron Ultra с двигателем мощностью 5,4 кВт и предельной скоростью до 85 км/ч был «механическим транспортным средством». Такой вывод эксперта, писал «Коммерсантъ», означал, что речь идет о ДТП с участием двух транспортных средств, в котором господин Чепечян нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто при повороте налево.
Адвокат Оксана Глухова, представляющая интересы Чепечяна, оспорила это в ВС.
В ВС представитель правительства Гайк Марьян указывал, что технические особенности некоторых электросамокатов, особенно близких по функционалу и мощности к мопедам, предопределяют высокую степень опасности. «Использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности», – цитирует его РАПСИ.
Из карточки дела на сайте суда следует, что в удовлетворении иска Чепечяна судом было отказано.
Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указывает, что отказ в удовлетворении этого конкретного иска не означает признание электросамокатов транспортным средством: «Логику суда и выводы о том, что он имел в виду, можно будет понять только из мотивировочной части решения».
При этом саму идею признания электросамокатов ТС он поддерживает. «Это было бы исключительно правильно и логично, потому что если имеются признаки ТС – наличие двигателя и функция перевозки пассажира, средство передвижения должно рассматриваться в этом качестве», – говорит Шапарин.
Руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков думает, что повысить безопасность электросамокатов может только развитие социальной культуры, а решение Верховного суда ситуации не поменяет: «ВС не приравнял самокаты к ТС».
Управляющий партнер юркомпании «Шаги» Андрей Шарков считает, что отнесение электросамоката к транспортным средствам полностью укладывалось бы в логику ПДД. Он указывает, что ПДД различны для автомобильных и иных маломощных транспортных средств.
«Велосипедистам и водителям самокатов можно двигаться по тротуарам, несмотря на то что они являются транспортными средствами, а вот в случае попадания в ДТП их ответственность аналогична автомобилистам», – объясняет юрист.
Представитель кикшерингового сервиса Urent сказал «Ведомостям», что технические характеристики электросамокатов «Юрент» имеют максимальную ограничение по скорости не более 25 км/ч, что предусмотрено конструкцией самоката. «Согласно действующему законодательству, которым руководствуется ГИБДД, транспортным средством не являются устройства, имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч», – говорят в сервисе.
Представитель сервиса Whoosh также отметил, что самокаты сервиса не разгоняются быстрее 25 км/ч и оборудованы двигателем с мощностью менее 250 вт в режиме постоянной длительной нагрузки. Там рассказывают, что в 2021 г. сервис разработал и реализовал зоны дополнительного ограничения скорости: «Например, в парках, скверах и зонах с интенсивным пешеходным потоком скорость самоката системно ограничивается до 10-15 км/ч. Такие зоны ограничения скорости зафиксированы в ряде соглашений между сервисом и администрациями городов».
«Единственное значение текущего прецедента – суды признают, что есть нестыковки в законодательстве, по которому людей на самокатах относят к пешеходам», – говорит главный редактор тематического портала «Трушеринг» Полина Волкова. Она напомнила, что Минтранс готовит поправки по установлению статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) и правил для них, они должны быть приняты в ближайшем будущем.