Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских

В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется минимум в 635 700 руб., следует из данных на сайте «Лада Казахстан». Цены у дилеров в центральной части соседней страны варьируются в диапазоне от 648 700 до 687 700 руб. Аналогичная Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки, говорится на сайте «АвтоВАЗа». В салонах такая машина стоит не менее 724 900 руб., а максимальная цена доходит до 850 060 руб.