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Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских

Но сэкономить на покупке машины там вряд ли получится
Денис Ильюшенков
Lada, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из запасов машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле / Максим Стулов / Ведомости

Программы поддержки спроса на автомобили, сложившийся на рынке дефицит и полумонопольное положение дают «АвтоВАЗу» возможность продавать машины в России дороже, чем в Казахстане, выяснили «Ведомости». Это следует из сопоставления прайс-листов автопроизводителя в двух странах и цен на имеющиеся в автосалонах машины.

В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется минимум в 635 700 руб., следует из данных на сайте «Лада Казахстан». Цены у дилеров в центральной части соседней страны варьируются в диапазоне от 648 700 до 687 700 руб. Аналогичная Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки, говорится на сайте «АвтоВАЗа». В салонах такая машина стоит не менее 724 900 руб., а максимальная цена доходит до 850 060 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных