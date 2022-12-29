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Экспорт электромобилей из Китая показал рекорд благодаря поставкам в Европу

Конкурентоспособность европейского автопрома при этом падает
Владимир Кулагин
Для Китая очень важны успехи в индустрии электромобилей / Aly Song / Reuters

Экспорт электромобилей из Китая в ноябре 2022 г. достиг рекордного уровня, в первую очередь благодаря европейскому спросу, пишет Bloomberg. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в ноябре из Китая экспортировали электромобилей на $3,2 млрд, что на 165% больше, чем в тот же месяц 2021 г. Среди крупнейших импортеров – европейские страны, в частности Бельгия и Великобритания, на которые пришлось почти 70% поставок. Отмечается, что в последние два месяца (октябрь и ноябрь) экспорт электромобилей из КНР превышал половину от общего экспорта автомобилей из этой страны.

Успехи китайского автопрома фиксируются на фоне нарастающих проблем у европейских производителей. Как пишет 28 декабря германское издание Handelsblatt со ссылкой на исследование консалтингового агентства Beryls, европейскому автопрому грозит потеря конкурентоспособности, прежде всего из-за резкого роста цен на энергоносители. Отмечается, что их стоимость выросла и в Северной Америке, и в Китае, но меньше, чем в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных