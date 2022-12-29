Экспорт электромобилей из Китая показал рекорд благодаря поставкам в Европу

Экспорт электромобилей из Китая в ноябре 2022 г. достиг рекордного уровня, в первую очередь благодаря европейскому спросу, пишет Bloomberg. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в ноябре из Китая экспортировали электромобилей на $3,2 млрд, что на 165% больше, чем в тот же месяц 2021 г. Среди крупнейших импортеров – европейские страны, в частности Бельгия и Великобритания, на которые пришлось почти 70% поставок. Отмечается, что в последние два месяца (октябрь и ноябрь) экспорт электромобилей из КНР превышал половину от общего экспорта автомобилей из этой страны.