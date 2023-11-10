Импорт легковых машин в Россию вырос в три раза

Импорт легковых машин в Россию вырос в три разаРост утильсбора и внутреннего производства замедлят эту динамику в 2024 году
В Россию в первые 10 месяцев 2023 г. было ввезено 889 400 легковых автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные СП «Автостата» и системы электронных ПТС – «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК). Более 60% от общего числа импортированных автомобилей – новые машины (546 800 штук), около 40% – подержанные (342 600 единиц).
Октябрь 2023 г. стал рекордным месяцем по ввозу новых легковушек. Всего за прошлый месяц было импортировано 86 800 новых машин, говорится в сообщении «Автостата». Предыдущий рекорд был отмечен месяцем ранее – в сентябре, когда было импортировано 80 800 автомобилей.
Основным поставщиком новых автомобилей в Россию в 2023 г. стал Китай. На его долю пришлось около 80% всех поставок. Эксперты «Автостата» называют среди путей поставок Казахстан, Киргизию, в меньшей степени – Армению и ОАЭ. Основным поставщиком автомобилей с пробегом выступает Япония, ее доля составляет 54%. Поступают б/у иномарки также из Белоруссии, Южной Кореи и Германии. Япония с 9 августа ввела эмбарго на экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридов и электрокаров.
Самыми популярными марками новых импортных машин являются китайские Chery (23%), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%), подсчитали в ППК. Omoda и Exeed являются суббрендами Chery, то есть на этот автоконцерн в целом приходится почти 40% импорта. Всего за 10 месяцев этого года в России было продано 94 284 автомобиля марки Chery – в 3,6 раза больше, чем в том же периоде 2022 г. Такой результат позволил бренду занять второе место в топе продаж после Lada. Для сравнения, на третьем месте с отставанием от Chery в 12 303 машины – китайский Haval, который выпускают на заводе в Тульской области.
Наиболее популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом является Toyota с долей 27,4%. За ней следуют Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%). Всего за 10 месяцев 2023 г. в России было продано 4,84 млн легковых машин с пробегом – на 23% больше в годовом выражении, подсчитал «Автостат».
По оценке ППК, за весь 2023 г. в Россию будет ввезено порядка 1,1 млн новых и подержанных легковых машин. «Это станет абсолютным рекордом за долгие годы. В следующем году в связи с существенным ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства, автомобильный импорт должен немного сократиться», – говорится в сообщении компании.
Утильсбор на легковые автомобили – разовый платеж, вносимый за выпуск или ввоз техники – был проиндексирован с 1 августа в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя транспортного средства. Объем внутреннего производства легковых машин за три квартала этого года вырос лишь на 2,7% в годовом выражении до 358 000 автомобилей, следует из данных Росстата.
В 2024 г. импорт автомобилей будет падать, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, существенного роста производства на отечественных заводах, помимо «Автотора», как минимум в первой половине следующего года не ожидается. Импорт подержанных машин, оформленных на физлиц, снизится меньше, чем ввоз новых автомобилей, прогнозирует Бургазлиев. Те, кто хотел купить в этом году машину по более низким ставкам утильсбора, уже сделал это, поясняет эксперт.