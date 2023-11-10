Импорт легковых машин в Россию вырос в три раза

Самыми популярными марками новых импортных машин являются китайские Chery (23%), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%), подсчитали в ППК. Omoda и Exeed являются суббрендами Chery, то есть на этот автоконцерн в целом приходится почти 40% импорта. Всего за 10 месяцев этого года в России было продано 94 284 автомобиля марки Chery – в 3,6 раза больше, чем в том же периоде 2022 г. Такой результат позволил бренду занять второе место в топе продаж после Lada. Для сравнения, на третьем месте с отставанием от Chery в 12 303 машины – китайский Haval, который выпускают на заводе в Тульской области.