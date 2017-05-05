Парковка в Москве будет бесплатной с 7 по 9 мая

В Москве с 7 по 9 мая парковка будет бесплатной. Об этом сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая парковка будет бесплатной», - говорится в сообщении. Машины можно будет оставлять на территории городских парковок без оплаты с 7 по 9 мая включительно.

«Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила парковки, оставлять автомобили только на специально отведенных местах, чтобы не создавать препятствий для других участников дорожного движения», - отметили в ведомстве.