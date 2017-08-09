Парк электромобилей и гибридов в Китае превысил 1 млн машин

Количество общественных зарядных станций для электромобилей в Китае, по данным на конец мая, составило 161 000 ед. Парк автомобилей на новых источниках энергии (альтернативных двигателям внутреннего сгорания) в стране составляет 1,004 млн, или свыше 50% от глобального показателя, сообщил заместитель гендиректора компании China Auto CAIEC Син Вэйцян.

В январе - июне текущего года в Китае было продано 195 000 автомобилей, работающих на экологически чистых источниках энергии. Как предполагается, в ближайшие три года рост продаж сохранится на уровне 35-40% и к 2020 г. их реализация достигнет 1,5 млн машин в год.

В 2016 г. в Китае было продано 507 000 «чистых» автомобилей, по этому показателю страна два года подряд занимает первое место в мире, сообщает агентство «Синьхуа».