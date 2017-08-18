Рынок мотоциклов сократился в первом полугодии на 40%

Рынок новых мотоциклов сократился в первом полугодии 2017 г. на 40,5% год к году до 4489 единиц, сообщил «Автостат». Первая десятка брендов в сегменте занимает более 80% рынка.

Самой популярной маркой мотоциклов в первом полугодии стала BMW, продавшая 970 мотоциклов (-4,4%). Вторая по популярности - Kawasaki, повысившая продажи на 80,5% до 509 ед. (год назад марка занимала девятое место на рынке). Третьей по продажам в январе-июне стала китайская Racer (460 ед., -50,4%), четвертой – Harley Davidson (418 ед.; -11,8%), затем Honda (291 ед.; +25,4%). Также в десятку лучших марок российского рынка вошли Motoland (+85,3%), Kawasaki (+80,5%) и Ducati (+67,0%), у марок Stels, Yamaha продажи упали более чем на половину.

Самой популярной моделью мотоцикла в первом полугодии стала BMW R1200GS, которых было продано 236 ед. (+7,3%). Второе место занял лидер 2016 г. Racer RC250 (177 ед.; -53,4%).