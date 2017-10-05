Правительство одобрило записи нарушений ПДД как доказательство для штрафов

Правительство России сегодня одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые разрешают принимать как официальное доказательство нарушения правил дорожного движения (ПДД) сделанные гражданами фото и видеозаписи. Об этом сообщила пресс-служба Открытого правительства.

«Видеозаписи нарушений ПДД, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании правительства России . Механизм "народного инспектора", как ожидается, заработает уже через год», - говорится в сообщении.

По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, далее законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке дополнительных решений. К примеру, чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданин должен зарегистрироваться на портале госуслуг, а на его видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение, исключающее возможность монтажа.

Если поправки в КоАП будут приняты, все нарушения на дорогах смогут фиксироваться телефонами и видеофиксаторами, а записи будут служить основанием для административных взысканий: видео агрессивного вождения, выезды на встречную полосу и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный ресурс для принятия решения по штрафам.

Эти изменения президент Владимир Путин поручил разработать еще в апреле 2016 г. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция законопроекта готова.