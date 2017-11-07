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В Германии подан коллективный иск против Volkswagen на 357 млн евро

Организация по защите прав потребителей MyRight в понедельник подала в земельный суд Брауншвейга коллективный иск от имени более 15 000 владельцев дизельных автомобилей, выпущенных концерном Volkswagen (VW), сообщает Deutsche Welle. Истцы считают, что понесли убытки в результате дизельного скандала, и требуют у концерна выкупить у них транспортные средства по первоначальной цене. Общая сумма требуемой компенсации составляет 357 млн евро. Истцы отмечают, что они «не клиенты второго класса» и что у них такие же права и претензии, как и у американских автовладельцев, передает ТАСС. Автопроизводитель считает требования необоснованными.

В сентябре 2015 г. после расследования, проведенного в США, VW признал, что установил нелегальное программное обеспечение (ПО) на 11 млн автомобилей по всему миру. В США компания была вынуждена выплатить по коллективным искам несколько миллиардов долларов, а также более 4 млрд долларов — штрафов администрации США. При этом немецкий концерн отказывается выплачивать компенсации европейским потребителям, пообещав отремонтировать их автомобили.

В иске, составленном для MyRight адвокатами американской юридической фирмы Hausfeld, говорится, что, поскольку на дизельных автомобилях концерна VW было установлено нелегальное ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам, эти транспортные средства не должны быть допущены к эксплуатации на немецких дорогах.

В августе земельный суд в Брауншвейге занял сторону Volkswagen, отклонив схожий иск MyRight. Суд постановил, что махинации с программным оборудованием не являются причиной для отмены разрешения на эксплуатацию, поэтому истцы не вправе претендовать на возмещение ущерба. Стороны обвинения обжаловала это решение в высшем земельном суде в Брауншвейге и готова при необходимости обратиться в Федеральную судебную палату, а впоследствии - и в Европейскую судебную палату.

В MyRight утверждают, что представляют интересы более 100 000 владельцев дизельных автомобилей VW. Организация намерена до конца 2017 г. подать коллективный иск в швейцарский суд. Юридическая фирма Hausfeld в свою очередь намерена расширить свою деятельность на территории ЕС и теснее сотрудничать с Европейским обществом защиты потребителей (BEUC).