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Авто
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В Германии подан коллективный иск против Volkswagen на 357 млн евро

Ведомости
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Организация по защите прав потребителей MyRight в понедельник подала в земельный суд Брауншвейга коллективный иск от имени более 15 000 владельцев дизельных автомобилей, выпущенных концерном Volkswagen (VW), сообщает Deutsche Welle. Истцы считают, что понесли убытки в результате дизельного скандала, и требуют у концерна выкупить у них транспортные средства по первоначальной цене. Общая сумма требуемой компенсации составляет 357 млн евро. Истцы отмечают, что они «не клиенты второго класса» и что у них такие же права и претензии, как и у американских автовладельцев, передает ТАСС. Автопроизводитель считает требования необоснованными.

В сентябре 2015 г. после расследования, проведенного в США, VW признал, что установил нелегальное программное обеспечение (ПО) на 11 млн автомобилей по всему миру. В США компания была вынуждена выплатить по коллективным искам несколько миллиардов долларов, а также более 4 млрд долларов — штрафов администрации США. При этом немецкий концерн отказывается выплачивать компенсации европейским потребителям, пообещав отремонтировать их автомобили.

В иске, составленном для MyRight адвокатами американской юридической фирмы Hausfeld, говорится, что, поскольку на дизельных автомобилях концерна VW было установлено нелегальное ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам, эти транспортные средства не должны быть допущены к эксплуатации на немецких дорогах.

В августе земельный суд в Брауншвейге занял сторону Volkswagen, отклонив схожий иск MyRight. Суд постановил, что махинации с программным оборудованием не являются причиной для отмены разрешения на эксплуатацию, поэтому истцы не вправе претендовать на возмещение ущерба. Стороны обвинения обжаловала это решение в высшем земельном суде в Брауншвейге и готова при необходимости обратиться в Федеральную судебную палату, а впоследствии - и в Европейскую судебную палату.

В MyRight утверждают, что представляют интересы более 100 000 владельцев дизельных автомобилей VW. Организация намерена до конца 2017 г. подать коллективный иск в швейцарский суд. Юридическая фирма Hausfeld в свою очередь намерена расширить свою деятельность на территории ЕС и теснее сотрудничать с Европейским обществом защиты потребителей (BEUC).

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о возможном запрете гимна России на зимней Олимпиаде-2018

Ведомости
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Руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают возможность запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 г. или запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких человек, знакомых с деталями обсуждения. По их словам, МОК также может применить к России финансовые санкции, а также запретить участие в Олимпиаде спортсменам и официальным участникам российской делегации, которые были «частью системы допинга» в российском спорте.

По данным NYT, решение о санкциях против России за допинг на Олимпиаде в Сочи МОК объявит 5 декабря. Источники издания называют маловероятным сценарий полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, однако допускают, что их могут обязать выступать под нейтральным флагом.

По данным независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в России до 2016 г. действовала система допинговой поддержки спортсменов и манипуляций с их допинг-пробами. Более тысячи российских спортсменов были напрямую задействованы в фальсификациях, в том числе 12 медалистов Олимпийских игр в Сочи.

1 ноября МОК принял решение о пожизненной дисквалификации лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они и еще четверо членов российской сборной по лыжным гонкам — Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — упоминались в материалах доклада Макларена. МОК постановил лишить Легкова золотой олимпийской медали, которую он выиграл в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.

Комментируя дисквалификацию лыжников, вице-премьер Виталий Мутко заявил о спланированной атаке на российский спорт в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил 3 ноября, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Мадриде с уважением отнеслись к решению Бельгии освободить Пучдемона

Ведомости
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Власти Испании не возражают против решения бельгийских судебных властей освободить бывших членов каталонского правительства. Об этом заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, исполняющая обязанности главы Каталонии до декабрьских выборов.

Как пишет газета El Pais, вице-премьер с уважением отнеслась к данному решению, потому что Бельгия — «столь же демократическая страна», как и Испания.

Ранее сообщалось, что судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Согласно решению, они «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя».

Политика
Новости

Следователи назвали возможные причины крушения вертолета в Татарстане

Ведомости
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Утром в понедельник в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407, летевший из Казани в поселок Смышляевка Самарской области. После падения воздушное судно полностью разрушилось. На его борту находился только пилот 1974 года рождения, он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В качестве возможных причин крушения рассматриваются технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

К делу подключены следователи и криминалисты приволжского транспортного управления СКР, представители Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета и спасатели МЧС России.

Политика
Новости

Возбуждено дело по факту гибели шести человек во время пожара в Москве

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате пожара в Москве. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Возгорание произошло в ночь на понедельник в одном из бытовых строений, расположенных рядом с железнодорожной станцией «Москва — Бутырская Товарная». Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности.

Личности погибших устанавливаются. Еще один человек пострадал при пожаре, он госпитализирован с ожогами 30% поверхности тела.

Технологии
Новости

Apple предупредила о возможности «выгорания» дисплеев на iPhone X

Ведомости
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Дисплей на новых iPhone X может быть подвержен выгоранию и «другим визуальным изменениям», сообщает Mashable со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

Выгорание — это дефект, при котором на экране при смене изображения остается часть старого изображения. Проблема обычно возникает, когда в течение длительного периода на смартфоне установлена высокая контрастность изображения.

Издание считает, что Apple заранее предупреждает о дефекте, потому что проблема может стать очень распространенной.

В России стартовали продажи iPhone X

Продажи iPhone X в Москве стартовали 3 ноября в 8.00 мск. В первый день продаж не давали больше двух смартфонов в руки. Самая дорогая модель — iPhone X с памятью 256 Гб (он стоит 91 990 руб.) — закончилась за час.

Бизнес
Новости

В «Сибуре» прокомментировали результаты расследования об офшорах

Ведомости
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Российский нефтехимический холдинг «Сибур» прокомментировал результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал новые данные об офшорах. В расследовании ICIJ, в частности, говорится о связях «между Россией и миллиардером — министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа» Уилбуром Россом.

На сайте консорциума утверждается, что Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г. он контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют «Сибур». В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко.

В российском холдинге подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» «Сибура». В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», — говорится комментарии «Сибура».

Отмечается, что компания проводила переговоры «исключительно с менеджментом этих компаний, без вовлечения акционеров». В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».

Политика
Новости

МВД отчиталось о массовых задержаниях в Москве

Ведомости
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За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 302 человека, они были доставлены в районные отделы МВД.

«Во время досмотра у указанных лиц были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка", деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению суда», — говорится в сообщении московского главка МВД.

В отношении задержанных составлено 328 протоколов. Больше всего по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение распоряжению полиции) и ст. 20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения митинга).

Политика
Новости

В Крыму рассказали об украинском плане по дискредитации полуострова

РИА Новости
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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, были своевременно вскрыты.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал «РИА Новости» Полонский.

Он добавил, что все, кто был задействован в этой схеме, идентифицированы. «Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — отметил Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к этой работе крымчан, покинувших полуостров.

Бизнес
Новости

Мильнер отверг покупку долей в Facebook и Twitter на деньги Кремля

Ведомости
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Фонд DST Global Юрия Мильнера ответил на обвинения в том, что покупал акции Facebook и Twitter на связанные с Кремлем средства. Об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на новое расследование об офшорах.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera.

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. NYT сообщила, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В ответе DST Global, опубликованном NYT, говорится, что нет ничего необычного в том, что инвестиционный фонд принимает средства от различных международных структур, в том числе государственных. Все они, включая миллиардера Алишера Усманова, банк ВТБ и ряд суверенных фондов со всего мира, являются пассивными инвесторами и не влияют на выбор компаний, в которые фонд вкладывает их деньги.

Финансы
Новости

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Bloomberg / Ведомости
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В понедельник нефть марки Brent дорожала до $62,87 за баррель. Последний раз нефть стоила столько летом 2015 г. По данным на 13.24 мск, стоимость январских фьючерсов Brent составляла $62,36 (+0,465%), WTI — $55,88 (+0,429%).

Аналитики Bloomberg связали рост нефтяных котировок с арестами в Саудовской Аравии.

В выходные в Эр-Рияде начал работать новый антикоррупционный комитет. За сутки он арестовал 11 принцев и 38 бывших и действующих министров, их заместителей и бизнесменов.

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал.

Политика
Новости

Япония намерена ввести дополнительные санкции в отношении КНДР

Associated Press / Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. «Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц», — сказал Абэ.

Дональд Трамп отправился в двенадцатидневную поездку по странам Азии. Первой страной, которую он посетил, стала Япония. Планируется, что 10 ноября он примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме. На полях саммита может состояться встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с Абэ Трамп заявил, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия. Он пояснил, что подобная покупка «огромного количества» оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с гибелью людей в Техасе. «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — говорится в телеграмме.

Во время воскресной службы в техасском городе Сазерленд-Спрингс 26-летний местный житель расстрелял 26 человек, еще около 20 получили ранения.

Нападавший был ликвидирован полицией. Его личность установлена. Это был Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США. В 2014 г. он был осужден за нападение на жену и ребенка и уволен со службы по дисциплинарным причинам.

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