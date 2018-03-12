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Минтранс предложил ввести новый дорожный знак

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Минтранс предложил ввести новый дорожный знак, который запрещает движение автобусов. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Новый знак по замыслу министерства поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Ведомство предлагает запустить его с 1 июня 2018 г.

Знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» с изображением автобуса внутри. Он запретит движение автобусов, кроме регулярных перевозок пассажиров, транспортных средств, передающих информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018, и автобусов, которым разрешается движение территориальным органом МВД, говорится в документе.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и продлится до 15 июля 2018 г. в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» оценил сумму иска к России в $8 млрд из-за потери активов в Крыму

Ведомости
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Сумма иска, который «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с потерей крымских активов с учетом процентов, достигает около $8 млрд. Об этом в Facеbook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами», - пояснил он в ходе переписки с подписчиками соцсети.

В сентябре прошлого года Витренко называл сумму поданного «Нафтогазом» иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.

Рассмотрение иска относительно потери крымских активов начнется в мае этого года.

Миллиарды Крыма

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Бизнес
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Акционеры НЛМК избрали нового президента

Ведомости
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Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на внеочередном собрании избрали президентом компании старшего вице-президента НЛМК Григория Федоришина. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

Федоришин будет руководить компанией до 8 июня 2018 г. - годового собрания акционеров. На данном собрании акционеры могут переизбрать Федоришина президентом НЛМК на очередной период. До Федоришина президентом компании был Олег Багрин.

Основным владельцем НЛМК является Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Бизнес
Новости

Президент «Мираторга» рассказал о роли Путина в выходе на рынок Саудовской Аравии

Ведомости
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Крупный агропромышленный холдинг «Мираторг» получил лицензию на поставки в Саудовскую Аравию через два месяца после встречи президента Владимира Путина с королем этой страны. Об этом президент компании Виктор Линник рассказал на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в понедельник. До того «Мираторг» совместно с Россельхознадзором потратили три года, чтобы получить эту лицензию, сказал Линник.

Рынок Саудовской Аравии — лучший в регионе Персидского залива, пояснил предприниматель. «После вашей встречи с королем Саудовской Аравии через два месяца мы получили лицензию», — обратился Линник к Путину. «Это аплодисменты в адрес короля Саудовской Аравии», — отреагировал на это Путин. Линник заметил, что на всех интересных рынках уже давно работают «наши партнеры по ВТО – США, ЕС, Бразилия, нас там никто серьезно не ждет». «Очень важна ваша поддержка для получения нашего доступа на эти рынки», – обратился глава «Мираторга» к президенту России.

Чуть раньше, выступая на форуме сельхозпроизводителей, Путин, который баллотируется на четвертый президентский срок, сказал, что в 2017 г. экспорт продовольствия из России на треть превысил экспорт вооружений.

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Финансы
Новости

Альфа-банк нанял бывшего гендиректора Ozon Group

Ведомости
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Дэнни Перекальски назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка. Он будет отвечать за направление по разработке продуктов Альфа-банка как для физических лиц, так и для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

До прихода в Альфа-банк Перекальски с 2014 по 2017 г. руководил Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru. «Под его руководством продажи компании выросли в 3 раза – до 7,5 миллионов покупок в год, значительно расширился ассортимент, вырос уровень клиентского сервиса», – сообщает Альфа-банк.

После ухода Перекальски генеральным директором группы компаний Ozon стал Александр Шульгин. До этого он был главным операционным директором «Яндекса».

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Бизнес
Новости

Умер один из богатейших людей Германии

Ведомости
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В США на 85-м году жизни скончался один из богатейших людей Германии Эриван Хауб. Смерть миллиардера подтвердили в пресс-службе немецкого ритейлера Tengelmann Group, которым Хауб руководил на протяжении более 13 лет (в 1969-2000 гг.). Он вместе с семьей являлся совладельцем Tengelmann Group.

Tengelmann Group владеет сетями OBI, Plus, Kaiser's и KiK. В сообщении группы отмечается, что именно под руководством Хауба она выросла из относительно небольшого семейного бизнеса в ритейлера мирового масштаба.

В 2000 г. Хауб передал оперативное управление группой своим сыновьям и стал председателем корпоративного консультативного совета. Ответив 80-летие, бизнесмен полностью отошел от дел и посвятил себя своим увлечениям, говорится в сообщении. В 2004 г. он был награжден государственным орденом «За заслуги» перед ФРГ. Миллиардер скончался 6 марта в американском городе Пайндейл, штат Вайоминг, но компания объявила об этом только в понедельник.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей планеты, где оценил состояние Эривана Хауба и членов его семьи в $6,4 млрд. В списке Forbes 2018 г. он занял 265-е место, заняв также 20-е место среди богатейших людей Германии.

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Стиль жизни
Новости

Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, передает «Интерфакс».

«Путину сообщили о прискорбной новости - кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МХТ им. Чехова сообщили, что из-за смерти Табакова в ближайшие три дня спектаклей в театре не будет. «До среды отменены все спектакли в театре», - уточнили в пресс-службе театра. Прощание с актером пройдет в театре, о дате сообщат позднее.

12 марта Табаков скончался в Первой градской больнице на 83-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Памяти Олега Табакова

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Политика
Новости

Путин ответил BBC на вопрос об отравлении Скрипаля

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин посоветовал Великобритании сначала разобраться с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а потом уже обсуждать инцидент с Москвой.

Во время осмотра в Краснодарском крае селекционной теплицы Национального центра зерна журналист BBC спросил президента, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Путин ответил: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», подчеркнув, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

5 марта стало известно, что в городе Солсбери, Англия, на лавочке близ торгового центра в бессознательном состоянии были найдены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее стало известно, что речь идет об отравлении нервно-паралитическим веществом, пострадавшие до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии.

По данным The Times, Лондон готов предъявить Москве обвинение в отравлении Скрипаля уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения о происшедшем в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия, и намерены «занять жесткую линию». Издание отмечает, что такова и позиция британского премьер-министра Терезы Мэй.

Скрипаль, осужденный в России за шпионаж на 13 лет, получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.

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Технологии
Новости

Основатель Amazon назвал Землю лучшей планетой в Солнечной системе

Ведомости
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Основатель Amazon Джефф Безос назвал Землю лучшей планетой в Солнечной системе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам миллиардера, люди отправили множество космических аппаратов к каждой планете Солнечной системы, но Земля - «лучшая из них». «Мир, в котором мы живем, - абсолютная жемчужина», - уверен бизнесмен.

С таким заявлением создатель онлайн-ритейлера выступил 10 марта на гала-ужине The Explorers Club - профессионального сообщества, пропагандирующего научное познание окружающего мира. Там Безос получил награду имени астронавта Базза Олдрина, отмечает агентство.

Главный исполнительный директор Amazon был не единственным миллиардером, который посетил мероприятие. На ужине, в частности, были руководитель американской Majestic Realty Эдвард Роски, шведский дипломат и председатель совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals Фредерик Паулсен. Среди 1200 гостей оказался и Джеймс Ловелл - первый человек, который дважды летал к Луне в составе миссий Аполлон 8 и Аполлон 13.

Гостей угощали жареной игуаной, тарантулами и тараканами, пишет Bloomberg. На мероприятии присутствовала и мать Безоса Джекки. Она рассказала, что хочет полететь в космос. Сам Безос, говоря о космических полетах, намекнул на то, что будет увеличивать траты на свой космический проект, направляя туда «выигрыш в лотерею Amazon». Миллиардер отказался уточнить, о каких суммах на космические путешествия идет речь. Но, по словам Паулсена, сидевшего за соседним столом, Безос мог бы потратить все свои средства на это, обеспечив прежде всем необходимым маму.

Американский Forbes 6 марта опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей планеты, который впервые в истории возглавил Безос. Его состояние издание оценило в $112 млрд. Основу состояния Безоса составляют акции Amazon, которые в этом году подорожали почти на 60%.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Бизнес
Новости

Американская дочерняя структура ТМК обновила заявку на IPO

Ведомости
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Дочерняя структура российского производителя труб ТМК - американская IPSCO - внесла изменения в заявку на проведение IPO в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении компании. В начале февраля компания перенесла сроки размещения.

В конце января IPSCO сообщала, что ценовой диапазон IPO определен между $20,00 и $23,00 за акцию. Сделка оценивалась в диапазоне от $465,1 до $534,9 млн, ТМК в результате IPO планировала выручить от $316,3 до $363,7 млн.

В новой версии заявки, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что объем размещения и диапазон цены не определены. Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley. Привлеченные в ходе IPO средства IPSCO направит на погашение долга и развитие компании, ТМК - на снижение долга.

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Стиль жизни
Новости

Умер основатель французского модного дома Givenchy

Ведомости
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Умер основатель французского модного дома Givenchy – модельер Юбер де Живанши. Об этом сообщает AFP.

Ему был 91 год. Он умер в субботу, 10 марта, уточняет Madame Figaro со ссылкой на близких модельера.

Живанши открыл свой собственный дом моды Givenchy в 1952 г., когда модельеру было 25 лет. Позже его платья носили, например, жена президента США Жаклин Кеннеди, княгиня Монако Грейс Келли и актриса Одри Хепберн. Последний показ Живанши провел в 1995 г.

Бизнес
Новости

«Алроса» досрочно погасила кредиты за счет продажи газовых активов

Интерфакс
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Алмазодобывающая компания «Алроса» сообщила, что досрочно погасила банковские кредиты на сумму $450 млн из средств от продажи газовых активов.

«Алроса» досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита в размере $200 млн, привлеченные у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 г. соответственно, вследствие чего долг «Алросы» снижен более чем на 27% – до $1,17 млрд», - говорится в сообщении компании.

В конце февраля «Новатэк» приобрел газовые активы «Алросы» - 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. «Новатэк» выиграл аукцион «Алросы», предложив за эти активы 30,3 млрд руб. В торгах принимала участие также структура Газпромбанка – ООО «Статус».

«Геотрансгаз» владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка, ресурсный потенциал которого по состоянию на 31 декабря 2017 г. оценивался в 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). За прошлый год на участке было добыто 1,6 млрд куб. м газа и 185 000 т конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка, ресурсный потенциал которого составлял 650 млн бнэ (данные на конец декабря прошлого года). Суммарные запасы компаний оцениваются в 164 млрд куб. м газа и 21 млн т газового конденсата. Активы находятся вблизи транспортной и перерабатывающей инфраструктуры «Новатэка».

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Политика
Новости

Порошенко попросил ЕС предоставить оборонительное оружие Украине

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС предоставить Киеву оборонительное оружие, а также признать Россию агрессором и стороной конфликта, передает телеканал «112 Украина». Об этом Порошенко сказал на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

«Через четыре года российской агрессии против Украины уже настало время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Настало время способствовать предоставлению государствами – членами ЕС и оборонительного оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», – сказал Порошенко.

Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет на общую сумму $47 млн.

Украина 6 марта продлила санкции в отношении банков с российским капиталом. В частности, санкции продлены против Сбербанка, ВТБ и подконтрольного ему «БМ банка», Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Sberbank Europe).

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