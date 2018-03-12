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Минтранс предложил ввести новый дорожный знак

Минтранс предложил ввести новый дорожный знак, который запрещает движение автобусов. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Новый знак по замыслу министерства поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Ведомство предлагает запустить его с 1 июня 2018 г.

Знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» с изображением автобуса внутри. Он запретит движение автобусов, кроме регулярных перевозок пассажиров, транспортных средств, передающих информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018, и автобусов, которым разрешается движение территориальным органом МВД, говорится в документе.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и продлится до 15 июля 2018 г. в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.