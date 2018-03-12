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СМИ сообщили о возможном банкротстве автодилера Genser

Автодилер Genser может обанкротиться, пишет газета «Коммерсантъ». Ряд автоконцернов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser. По информации источников издания, концерны торопятся закрыть свои обязательства до начала возможного банкротства Genser.

В Ford Sollers газете заявили, что договор с дилером расторгается по соглашению сторон. В течение месяца Genser будет выдавать автомобили Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполнять сервисные обязательства.

В Volvo заявили, что работают с Genser «в штатном режиме». В ноябре 2017 г. сотрудничество с Genser прекратил концерн Renault.

В Nissan заявили, что дилерский контракт с Genser действует, однако по бренду Datsun работа прекращена три недели назад. «Компания расторгла контракт по марке Datsun в феврале 2018 г. по инициативе Genser», - пояснили RNS в компании.

Представитель Audi заявил РБК, что с 1 марта 2018 г. Genser не является официальным дилером марки Audi в России. Дилерское соглашение расторгнуто по согласованию сторон.