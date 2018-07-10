Авто

Новости

«АвтоВАЗ» представил спортивную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» представил новый автомобиль в модельном ряде Lada - Vesta Sport. Об этом говорится в сообщении компании. «Это автомобиль для тех, кто стремится к постоянному ''драйву'' и в жизни, и на дороге и ищет машину со спортивным характером», – утверждается в пресс-релизе автоконцерна.

Внешне Lada Vesta Sport схожа с Vesta Sport Concept, впервые представленной на Московском международном автосалоне в 2016 г. Как отмечает «АвтоВАЗ», спортивная Lada Vesta имеет оригинальный передний бампер с хромированными вставками в виде бумерангов. «В его дизайн органично вписан развитый нижний спойлер, увеличивающий прижимную силу на передней оси», – говорится в сообщении.

«Спортивный вид автомобиля усиливается при взгляде на LADA Vesta Sport в профиль», - заявил «АвтоВАЗ». Автомобиль имеет 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, аэродинамические накладки на пороги. Клиренс машины увеличен на 16 мм и составляет 162 мм. Зеркала заднего вида выполнены в едином цветовом решении с фальш-радиаторной решеткой.

По словам директора дизайн-центра Lada Стива Маттина, «дизайн Lada Vesta Sport представляет собой своеобразную энергетическую оболочку, вобравшую в себя одновременно страсть и адреналин».

Как выглядит серийная Lada Vesta Sport