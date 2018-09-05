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Авто
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Toyota отзывает более 1 млн автомобилей по всему миру из-за риска возгорания

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Японская Toyota Motor Corp. отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, сообщает Bloomberg. В частности, будут отозваны автомобили Prius и компактные кроссоверы C-HR.

Из них более 554 000 автомобилей будут отозваны в Японии, 192 000 – в США, уточнил представитель компании. Он добавил, что известно лишь об одном случае, когда автомобиль задымился.

По данным Toyota, провода двигателя, подключенные к блоку управления, со временем подвержены риску износа, что может привести к короткому замыканию или пожару. Отзыв касается всех автомобилей Prius последнего поколения (c 2015 г.) и гибридной версии C-HR (с декабря 2016 г.), выпущенных до мая этого года.

Это один из крупнейших отзывов для Toyota, не связанный с неисправными подушками безопасности производства Takata. В 2014 г. Takata оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли, более 100 получили ранения. Компании пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. Ситуация затронула 19 автопроизводителей, в том числе Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Tesla.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Технологии
Новости

Опубликованы фотографии создания первой советской баллистической ракеты

Ведомости
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Холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») опубликовал исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, которая была испытана 70 лет назад.

Фотографии были сделаны во время производства ракеты и собраны в альбом в 1950 г. Ранее эти снимки были недоступны для широкой аудитории.

На обнародованных фотографиях изображены различные схемы, которые использовались при создании ракеты, а также отдельные детали механизма и специальное оборудование.

Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты изучали после Второй мировой войны. Инженеры сначала полностью воспроизвели оригинальную систему управления ФАУ-2, а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с использованием отечественных материалов. При этом производство некоторых компонентов налаживалось специально для создания ракеты. 

Ракета имела одноконтурную систему управления, то есть контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами. 

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Бизнес
Новости

«Магнит» запустил программу обратного выкупа акций

Ведомости
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ПАО «Магнит» с 5 сентября запустило программу выкупа своих обыкновенных акций на сумму до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. О том, что компания проведет обратный выкуп акций, было объявлено 21 августа.

Программу выкупа реализует «дочка» «Магнита» – АО «Тандер» – через ООО «Ренессанс брокер».

«По условиям программы максимальный объем приобретения составляет 16,5 млрд руб. Реализация программы начнется 5 сентября 2018 г. и завершится не позднее 28 декабря 2018 г.», – говорится в сообщении ритейлера.

Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить «Тандер» достаточным количеством акций, необходимым для поощрения топ-менеджмента.

«Ренессанс брокер» будет выкупать акции «Магнита» за свой счет и от своего имени и затем продавать их «Тандеру» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 16 960 магазинов: 12 503 в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4000 магазинов дрогери, расположенных в 2808 населенных пунктах России.

В первом полугодии выручка компании по МСФО составила 595 млрд руб., EBITDA 44 млрд руб.

Бизнес
Новости

Единственный в России производитель БМП подал два иска к «Тракторным заводам»

Ведомости
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ОАО «Курганский машиностроительный завод», единственный в России производитель боевых машин пехоты, подал два иска к концерну «Тракторные заводы», в структуру которого он входит, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований - 2,7 млрд руб. Оба заявления поступили в Арбитражный суд Москвы 4 сентября. Другие подробности в карточках дел не приводятся.

Курганмашзавод один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, сообщается на его сайте. Завод производит также  продукцию гражданского назначения – коммунально-строительные машины, гусеничные транспортные машины и автомобильные прицепы.

«Тракторные заводы» – крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2010 г. предприятие переживает финансовые трудности, все попытки финансового оздоровления закончились безрезультатно. Осенью прошлого года «Тракторные заводы» по поручению правительства были переданы в операционное управление «Ростеху». Совокупные долги концерна превышают 100 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Крупнейший кредитор «Тракторных заводов» -  Внешэкономбанк. Совокупные долги концерна перед ВЭБом превышают 84 млрд руб. (активы КТЗ в залоге у ВЭБа). В конце 2017 г. суд по иску Внешэкономбанка ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. В августе процесс приостановили в связи с тем, что стороны договорились о реструктуризации долга. Председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк уступит долг «Тракторных заводов»  по рыночной стоимости с дисконтом «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия.

Технологии
Новости

Facebook обвинил Blackberry в краже технологии голосовых сообщений

Ведомости
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Американская компания Facebook подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к канадскому производителю смартфонов Blackberry, обвинив его в нарушении патентных прав, сообщает Bloomberg. Жалоба Faceboоk касается шести патентов, связанных с технологиями передачи голосовых сообщений.

Blackberry пока не ответила на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать иск.

Это не первый случай, когда Faceboоk обвиняет Blackberry в краже его технологий. В марте американская компания заявила, что канадский производитель незаконно использовал ее технологию доставки сообщений. Также Faceboоk обвинял Blackberry в нарушении авторских прав в области технологий доставки видео, аудио и графического контента.

Канадская компания в свою очередь в марте обратилась в калифорнийский суд с иском к Faceboоk, обвинив его в нарушении прав интеллектуальной собственности. Соответчиками были заявлены принадлежащие американской компании мессенджер WhatsApp и приложение Instagram.

По мнению Blackberry, соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, присвоили ее инновации, используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Минздрав не подтвердил участия в разработке законопроекта о ВИЧ-сервисных НКО

Ведомости
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Представители Минздрава не подтвердили своего участия в разработке законопроекта, ужесточающего контроль за НКО с иностранным финансированием, которые заняты в сфере профилактики СПИДа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства. В министерстве обещали, что «при поступлении он (документ) будет рассмотрен с привлечением экспертного сообщества».

О том, что законопроект разрабатывался совместно с представителями Минздрава, изданию заявили в Минюсте. Проект предусматривает введение дополнительного контроля за НКО с иностранным капиталом. Они должны будут предоставлять «в уполномоченный правительством РФ орган исполнительной власти» программу и «иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий в сфере предупреждения (профилактики) распространения ВИЧ-инфекции». Программа будет согласована или запрещена в течение 30 дней. Невыполнение решения грозит закрытием НКО.

В пояснительной записке к опубликованному законопроекту о причинах и целях инициативы не сообщается. Упоминается лишь «обязательное предварительное согласование некоммерческими организациями и структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций программ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции». В Минюсте пояснили, что усиление контроля актуально из-за высокой «социальной значимости проблемы распространения ВИЧ-инфекции».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РБК узнал о противостоянии Генпрокуратуры и СКР из-за фигуранта списка Титова

Ведомости
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Генеральной прокуратуре пришлось перенаправить из Следственного комитета России (СКР) в МВД дело бизнесмена Сергея Капчука из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чтобы заменить предпринимателю заочный арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на служебную переписку трех ведомств.

По данным издания, причиной стало то, что СКР не реагировал на уведомления Генпрокуратуры. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь с июня трижды обращался к следователям по делу Капчука, но не получил ответа, пишет РБК. В июне Гринь направил уведомление в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина о решении отменить уголовное преследование бизнесмена и прекратить в отношении его международный розыск. Такое решение было принято на межведомственном совещании с участием МВД, СКР и ФСБ, где обсуждалось поручение президента об отмене ареста и розыска для ряда предпринимателей из списка Титова.

Второй раз Гринь обратился с тем же вопросом к Бастрыкину в середине июля, третий запрос был направлен в начале августа. В последнем письме, по данным РБК, говорится, что ответа от СКР нет с июня.

В связи с отсутствием ответа со стороны Следственного комитета дело Капчука было направлено в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. 20 августа МВД приняло решение заменить заочный арест бизнесмена на подписку о невыезде и отменить международный розыск.

Сам Капчук сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о противостоянии СКР и прокуратуры вокруг его дела.  

Капчук ранее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В октябре 2001 г. в отношении его возбудили дело о мошенничестве по факту хищения 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн руб. после деноминации 1998 г.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога».

В 2005 г. Капчук скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах и был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2009 г. Генпрокуратура направила запрос о выдаче бизнесмена, после чего Капчук переехал в Англию. Британские власти отказались выдавать россиянина.

Предприниматель вернулся в Россию 15 июня текущего года – до того, как в отношении его был прекращен международный розыск. Он рассказал РБК, что пересек границу под защитой ФСБ.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможном повреждении обшивки «Союза» при сборке

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Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», которое стало причиной разгерметизации, могло появиться еще в цехе общей сборки в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Сейчас комиссия РКК «Энергия», ведущая расследование инцидента, изучает книгу с замечаниями по поврежденному кораблю. В ней отражены все особенности всех кораблей на этапах производства и испытаний. Один из собеседников рассказал, что некоторые сотрудники знали об отверстии и пытались заделать его еще на земле специальным клеем.

На Байконур корабль должен поступать уже в готовом виде, там проходят только испытания, работа сверлами там не предусмотрена документацией, уточнил собеседник агентства. Если доработки необходимы, их оформляют отдельным документом, который согласовывают с головной компанией. «Естественно, под «бумажкой» собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», – рассказал собеседник.

Вероятность появления отверстия в космосе все собеседники «Роскосмоса» сочли маловероятной.

Ранее сообщалось, что все хранящиеся на Байконуре и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку.

Инцидент с разгерметизацией «Союза МС-09» произошел в ночь на 30 августа. Тогда экипаж обнаружил «микротрещину» в бытовом отсеке и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее.

Выбор редактора
Политика
Новости

Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по ситуации в сирийской северо-западной провинции Идлиб. «Прежде всего, наше сотрудничество с Россией сейчас действительно важно», – приводит его слова Daily Sabah.

Эрдоган надеется на положительный результат тройственного саммита по Сирии, который пройдет в Тегеране 7 сентября. Сейчас контакты Анкары и Москвы по ситуации в регионе осуществляются на уровне министра национальной обороны Турции и начальника Национального разведывательного управления. Они встречаются с российскими коллегами, отметил Эрдоган.

Наступление правительственных войск Сирии на Идлиб приведет к новой гуманитарной катастрофе, подчеркнул Эрдоган. «Там около 3,5 млн человек. Россия и Соединенные Штаты перекладывают ответственность друг на друга. Однако, не дай бог, если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие», – сказал Эрдоган. Следствием этого станет новый поток беженцев к турецким границам.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил Россию о «серьезной гуманитарной ошибке», которую он видит в наступлении на Идлиб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Спецпрокурор по России согласен принять письменные показания Трампа

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп может дать письменные показания в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 г. Согласие на это дал спецпрокурор по России Роберт Мюллер, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник. Письмо от команды Мюллера юристы Трампа получили 31 августа, сообщала The New York Times.

После получения письменных ответов Мюллер решит, что делать дальше. Возможно, он будет настаивать на личном собеседовании с Трампом.

Мюллера также интересует вопрос о возможном препятствовании Трампом расследованию, но в каком формате будет происходить выяснение, не известно.

Расследование о российском вмешательстве ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». Россия также отрицает причастность к вмешательству в американские выборы.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Журналист WP сообщил о требовании Трампа убить Асада

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп призывал министра обороны Джеймса Мэттиса убить лидера Сирии Башара Асада. Об этом в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. WP приводит выдержки из текста книги.

Речь идет о событиях апреля 2017 г. – после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал на нее ракетным ударом. Но ситуация могла сложиться иначе. «Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много!» – призывал Трамп своего министра обороны в телефонном разговоре, следует из книги.

Мэттис заявил Трампу, что готов к этому хоть сейчас, но после, положив трубку, пояснил высокопоставленному помощнику: «Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем гораздо более взвешенными». Так был разработан план нанесения авиаудара.

Мэттис отрицал приписываемые ему в книге цитаты. По его словам, они являются «продуктом богатого воображения» автора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что книга – «не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими из бывших недовольных сотрудников, чтобы президент выглядел нелицеприятно».

Книга, содержащая 448 страниц, составлена на основе интервью с высокопоставленными участниками и свидетелями важнейших событий в США. Сам Трамп не дал интервью для книги, заметив, что автор хотел написать ее определенным образом и его свидетельства не изменили бы общей тональности.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Технологии
Новости

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Ведомости
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Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится в Facebook прокатной компании CinemaEmotion.

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении. Компания обещала о них рассказать.

«Похищенные сокровища Европы» – фильм о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Режиссер – Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Ранее CinemaEmotion сообщала, что премьера пройдет в Третьяковской галерее во вторник, 4 сентября. Состоялся ли показ – неизвестно.

В начале года было отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда министр культуры Владимир Мединский объяснил, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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