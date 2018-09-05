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Toyota отзывает более 1 млн автомобилей по всему миру из-за риска возгорания

Японская Toyota Motor Corp. отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, сообщает Bloomberg. В частности, будут отозваны автомобили Prius и компактные кроссоверы C-HR.

Из них более 554 000 автомобилей будут отозваны в Японии, 192 000 – в США, уточнил представитель компании. Он добавил, что известно лишь об одном случае, когда автомобиль задымился.

По данным Toyota, провода двигателя, подключенные к блоку управления, со временем подвержены риску износа, что может привести к короткому замыканию или пожару. Отзыв касается всех автомобилей Prius последнего поколения (c 2015 г.) и гибридной версии C-HR (с декабря 2016 г.), выпущенных до мая этого года.

Это один из крупнейших отзывов для Toyota, не связанный с неисправными подушками безопасности производства Takata. В 2014 г. Takata оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли, более 100 получили ранения. Компании пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. Ситуация затронула 19 автопроизводителей, в том числе Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Tesla.

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