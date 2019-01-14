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«АвтоВАЗ» частично приостановил производство из-за прорыва трубы

«АвтоВАЗ» днем в понедельник приостановил линию конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0), сотрудники первой смены распущены по домам, сообщил «Интерфаксу» представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

«Встал "главный" конвейер — линия ПАП B0. После обеда сотрудников распустили», — сказал Емшанов. По его словам, конвейер был приостановлен после 11.00 (10.00 мск), предположительно, из-за неполадок в цехе краски. «Одни говорят: отключили горячую воду — из-за этого не работает подогрев окраски, другие — что на "окраске" случилась авария», — пояснил Емшанов. По его информации, другие линии конвейера — СКП (сборочно-кузовное производство) и СКП Kalina — работают в штатном режиме.

«Из-за прорыва трубы магистрального водопровода временно остановлено производство в отдельных подразделениях "АвтоВАЗа", — сообщил "Ведомостям" представитель автоконцерна. — Авария будет ликвидирована в ближайшие часы». Затронула ли приостановка производства линию B0, представитель «АвтоВАЗа» не уточнил.

На линии B0 выпускаются имеющие общую платформу автомобили Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan — Renault Logan, Renault Sandero и другие. На СКП производятся автомобили семейства Lada 4X4, на СКП Kalina — Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 г. — ИФ), на ПАП B0 — Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

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