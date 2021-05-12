Продажи новых автомобилей в России выросли в апреле почти в четыре раза
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России выросли в апреле 2021 г. почти в 4 раза по сравнению с апрелем 2020 г. до 151 900 штук, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«Апрель 2021 г. ознаменовался ростом уровня продаж новых автомобилей на 290,4%, или на 113 042 штуки, по сравнению с апрелем 2020 г., продажи составили 151 964 автомобиля», — сообщает АЕБ. По итогам пяти месяцев продаж рост оказался более скромным — он составил 24,3% до 515 900 автомобилей. В апреле 2019 г. в России было продано 148 300 новых легковых машин и LCV, что на 2,4% меньше результата аналогичного периода 2021 г.
Четыре крупнейших производителя с локальной сборкой демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна, говорит глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Так, продажи «Автоваза» в апреле выросли в 4 раза до 37 900 автомобилей, Kia — в 4,4 раза до 19 100, Hyundai — в 6,4 раза до 15 500, Renault — в 4,5 раза до почти 14 000 автомобилей. Лидерами продаж апреля стали Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и Lada Niva, следует из статистики.
«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки», — подчеркивает Штэрцель.
В России апрель 2020 г. был объявлен нерабочим на фоне распространения коронавирусной инфекции. В итоге АЕБ зафиксировал в апреле самое крупное месячное падение продаж за всю историю наблюдений — на 72,4% до 39 000 машин. Май оказался лишь немногим лучше, рынок упал на 51,8% до 63 000 авто. Продажи начали восстанавливаться лишь в июне, когда власти постепенно начали отменять ковидные ограничения.