Продажи новых автомобилей в России выросли в апреле почти в четыре раза

Четыре крупнейших производителя с локальной сборкой демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна, говорит глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Так, продажи «Автоваза» в апреле выросли в 4 раза до 37 900 автомобилей, Kia — в 4,4 раза до 19 100, Hyundai — в 6,4 раза до 15 500, Renault — в 4,5 раза до почти 14 000 автомобилей. Лидерами продаж апреля стали Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и Lada Niva, следует из статистики.