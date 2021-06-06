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МВД разработало правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах

Ведомости

МВД России разработало проект приказа, регулирующего порядок скрытого надзора за нарушениями на дорогах, соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

В документе отмечается, что сотрудники ГИБДД, осуществляющие скрытый надзор, могут не носить форменную одежду и не использовать патрульный автомобиль без специальной цветографической схемы, однако в этом случае они могут лишь фиксировать нарушения и передавать их другим нарядам, которые и будут останавливать нарушителей и составлять протоколы. Среди нарушений, которые смогут фиксировать при скрытом надзоре, – опасное вождение, превышение скорости, разговоры за рулем по телефону, выезд на встречную полосу и др.

Сотрудники в форме могут лично оформлять нарушения, отмечается в проекте приказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных