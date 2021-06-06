МВД разработало правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах

В документе отмечается, что сотрудники ГИБДД, осуществляющие скрытый надзор, могут не носить форменную одежду и не использовать патрульный автомобиль без специальной цветографической схемы, однако в этом случае они могут лишь фиксировать нарушения и передавать их другим нарядам, которые и будут останавливать нарушителей и составлять протоколы. Среди нарушений, которые смогут фиксировать при скрытом надзоре, – опасное вождение, превышение скорости, разговоры за рулем по телефону, выезд на встречную полосу и др.