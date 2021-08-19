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Audi приостановит производство машин из-за нехватки комплектующих

Ведомости

Audi приостанавливает производство автомобилей на главном заводе в Ингольштадте до 30 августа, пишет Spiegel. Около 6 000 сотрудников будут переведены на сокращенный рабочий день. 

Все производственные линии будут простаивать до 30 августа: на первой линии из-за работ по переоборудованию для начала производства нового электрического кроссовера Q6 e-tron, остальные мощности встанут из-за глобального дефицита микрочипов.

На заводе в Неккарзульме производство также простаивает уже несколько дней, пишет издание. В результате около 4 000 сотрудников также работают неполные смены. Помимо этого Audi уже запланировала сокращенные смены, а также несколько незапланированных рабочих дней в сентябре. 

Audi в первом полугодии не удалось собрать около 50 000 автомобилей из-за нехватки комплектующих, подчеркивает издание. 

Нехватку комплектующих испытывают и другие автоконцерны. По словам финансового директора BMW Николаса Питера, в этом году компания может продать на 70 000–90 000 автомобилей меньше, чем было запланировано. 

Объемы производства автомобильных комплектующих сократились из-за новой волны пандемии коронавируса и ограничительных мер, наложенных на производителей компонентов в разных странах. 

Ранее сегодня издание Automotive News сообщило со ссылкой на источники, что Toyota придется на 40% сократить производство автомобилей в сентябре из-за глобальной нехватки комплектующих. В качестве основных причин резкого снижения производства называют острую нехватку микропроцессоров и полупроводников, а также стремительное распространение «дельта»-варианта коронавируса в Юго-Восточной Азии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных