Audi приостановит производство машин из-за нехватки комплектующих
Audi приостанавливает производство автомобилей на главном заводе в Ингольштадте до 30 августа, пишет Spiegel. Около 6 000 сотрудников будут переведены на сокращенный рабочий день.
Все производственные линии будут простаивать до 30 августа: на первой линии из-за работ по переоборудованию для начала производства нового электрического кроссовера Q6 e-tron, остальные мощности встанут из-за глобального дефицита микрочипов.
На заводе в Неккарзульме производство также простаивает уже несколько дней, пишет издание. В результате около 4 000 сотрудников также работают неполные смены. Помимо этого Audi уже запланировала сокращенные смены, а также несколько незапланированных рабочих дней в сентябре.
Audi в первом полугодии не удалось собрать около 50 000 автомобилей из-за нехватки комплектующих, подчеркивает издание.
Нехватку комплектующих испытывают и другие автоконцерны. По словам финансового директора BMW Николаса Питера, в этом году компания может продать на 70 000–90 000 автомобилей меньше, чем было запланировано.
Объемы производства автомобильных комплектующих сократились из-за новой волны пандемии коронавируса и ограничительных мер, наложенных на производителей компонентов в разных странах.
Ранее сегодня издание Automotive News сообщило со ссылкой на источники, что Toyota придется на 40% сократить производство автомобилей в сентябре из-за глобальной нехватки комплектующих. В качестве основных причин резкого снижения производства называют острую нехватку микропроцессоров и полупроводников, а также стремительное распространение «дельта»-варианта коронавируса в Юго-Восточной Азии.