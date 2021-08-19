Audi приостановит производство машин из-за нехватки комплектующих

На заводе в Неккарзульме производство также простаивает уже несколько дней, пишет издание. В результате около 4 000 сотрудников также работают неполные смены. Помимо этого Audi уже запланировала сокращенные смены, а также несколько незапланированных рабочих дней в сентябре.