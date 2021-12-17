Rivian объявил о строительстве нового завода в США за $5 млрд
Американский производитель электромобилей Rivian объявил о планах расширить свою производственную деятельность и построить второй завод в США в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Строительство начнется летом 2022 г., запуск запланирован на 2024 г.
Сумма инвестиций в проект составит $5 млрд. Планируется, что на заводе будет работать более 7500 человек. После запуска завод в Джорджии сможет производить до 400 000 электромобилей в год — это в два раза больше мощностей первого завода в штате Иллинойс, объем производства которого также будет расширяться. В сообщении также говорится, что компания получила разрешение на увеличение площади завода в городе Нормале до 370 000 квадратных метров. В 2022 г. общее число работников увеличится на 800-1000 человек.
В ноябре Rivian провел IPO. Акции компании на открытии торгов выросли на 53% относительно стартовой цены, до $106,75 за бумагу, а их суммарная стоимость превысила $100 млрд. Позднее они растеряли часть роста и к закрытию стоили $100,74 за штуку (+29%). Таким образом, капитализация Rivian составила $85,9 млрд. Это третий по величине показатель среди американских автопроизводителей после Tesla ($1,06 трлн) и General Motors ($86,05 млрд).
В сентябре компания стала первым автопроизводителем, который вывел на потребительский рынок электрический пикап, опередив Tesla, General Motors и других конкурентов. Кроме того, Rivian разрабатывает коммерческие электрические фургоны для Amazon.