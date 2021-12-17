Rivian объявил о строительстве нового завода в США за $5 млрд

Сумма инвестиций в проект составит $5 млрд. Планируется, что на заводе будет работать более 7500 человек. После запуска завод в Джорджии сможет производить до 400 000 электромобилей в год — это в два раза больше мощностей первого завода в штате Иллинойс, объем производства которого также будет расширяться. В сообщении также говорится, что компания получила разрешение на увеличение площади завода в городе Нормале до 370 000 квадратных метров. В 2022 г. общее число работников увеличится на 800-1000 человек.