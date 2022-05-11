Минпромторг сообщил о планах ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

В дептрансе Москвы заявили, что с каждым годом ЭСИМ в городе становится все больше. Для кикшеринговых сервисов уже действуют требования по ограничению скорости, а принятие нового стандарта сделает поездки еще безопаснее для водителей и окружающих. В пресс-службе «Яндекс.Go» сообщили, что знают о разработке стандарта, и выразили надежду, что в финальной версии документа будут учтены лучшие практики с акцентом на безопасность. В сервисе Whoosh убеждены, что ГОСТ нужно дополнительно проработать и сделать более детализированным.