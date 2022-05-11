Минпромторг сообщил о планах ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч
ФГУП НАМИ, дептранс Москвы и Минпромторг разрабатывают стандарт, чтобы все ввозимые в Россию электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг. Документ сейчас проходит процесс согласования.
Основное требование ГОСТа — ограничение скорости ЭСИМ до 25 км/ч, которое должен будет установить производитель. Такое требование действует для электросамокатов в прокате, а теперь распространится на устройства в магазинах. Спутниковая система будет принудительно ограничивать скорость самоката в определенных районах, например, парках. В устройстве будет заложена функция «пешеходный режим» со скоростью 6 км/ч и «отличительным и видимым световым сигналом». Также в стандарте будут установлены требования к старту и торможению устройства, шинам, фарам и маркировке.
В дептрансе Москвы заявили, что с каждым годом ЭСИМ в городе становится все больше. Для кикшеринговых сервисов уже действуют требования по ограничению скорости, а принятие нового стандарта сделает поездки еще безопаснее для водителей и окружающих. В пресс-службе «Яндекс.Go» сообщили, что знают о разработке стандарта, и выразили надежду, что в финальной версии документа будут учтены лучшие практики с акцентом на безопасность. В сервисе Whoosh убеждены, что ГОСТ нужно дополнительно проработать и сделать более детализированным.
По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2021 г. произошло 672 аварии с ЭСИМ — на 67,5% больше, чем в 2020 г. В результате 20 человек погибли и 704 пострадали. В 10% аварий участвовали электросамокаты кикшеринговых сервисов, а в 5% ДТП водители самокатов были пьяны.