Глава ФТС рассказал о наращивании поставок китайский автомобилей в Россию
По итогам 11 месяцев 2022 г. импорт китайских автомобилей в Россию увеличился почти на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, передают «РИА Новости».
«За одиннадцать месяцев было ввезено 106 тыс. китайских автомобилей, что практически на 50% больше, чем в прошлом году», — сообщил Булавин.
По словам главы ФТС, в 2022 г. товарооборот с Японией упал почти на 36%. Он также рассказал о сокращении ввоза новых автомобилей. «Больше ввозится автомобилей поддержанных: на сегмент этих автомобилей из Японии приходится порядка 60%», — рассказал Булавин.
В ноябре «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщили, что объем ввезенных в Россию китайских автомобилей в октябре 2022 г. вырос до $560 млн в денежном эквиваленте, что на 27% больше, чем в январе текущего года, и является историческим рекордом. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год ($3,45 млрд). В 2019 г. импорт составил $1,7 млрд, а в 2020 г. – $1,6 млрд.
В структуре автомобильного импорта за 10 месяцев 2022 г. преобладают легковые автомобили ($1,08 млрд). Далее идут грузовики ($1,06 млрд), автокраны и иной спецтранспорт ($250 млн) и автобусы ($970 млн), а на запчасти и комплектующие приходится еще $1,12 млрд.