Глава ФТС рассказал о наращивании поставок китайский автомобилей в Россию

В ноябре «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщили, что объем ввезенных в Россию китайских автомобилей в октябре 2022 г. вырос до $560 млн в денежном эквиваленте, что на 27% больше, чем в январе текущего года, и является историческим рекордом. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год ($3,45 млрд). В 2019 г. импорт составил $1,7 млрд, а в 2020 г. – $1,6 млрд.