Мантуров сообщил о снижении продаж автомобилей на 50%

В июле «Ведомости» со ссылкой на обзор консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России) писали, что продажи новых легковых автомобилей в 2022 г. в России могут составить от 760 000 до 1,09 млн штук. Это соответствует снижению рынка в диапазоне от 28 до 50%. Тогда аналитики компании отмечали, что «реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования».