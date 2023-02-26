Handelsblatt: VW пытается предотвратить поставки своих автомобилей из Китая в Россию

В декабре 2022 г. «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщали, что в России осталось не более 20 000—30 000 новых иностранных машин, которых хватит всего на месяц продаж. Вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин тогда уточнял, что у автодилеров практически не осталось моделей средней ценовой категории, в том числе Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. По его словам, с начала 2022 г. российский рынок покинули 45 автомобильных брендов. Всего в России осталось только 14 производителей, 3 из которых — отечественные и 11 — китайские.