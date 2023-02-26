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Handelsblatt: VW пытается предотвратить поставки своих автомобилей из Китая в Россию

Ведомости

Volkswagen принимает меры против возможного экспорта автомобилей компании из Китая в Россию, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя VW.

Источник издания в корпоративных кругах отметил, что у Китая и России очень тесные экономические связи, в том числе и в автомобильном бизнесе. По его словам, между странами «налажены торговые пути», особенно в части подержанных автомобилей – теперь же эти пути используются и для поставок новых.

Газета пишет, что Volkswagen в Китае действует «сравнительно автономно» от немецкого офиса, что облегчает экспорт в силу ограниченного влияния немецкой стороны. Также ему способствует география.

В VW Group Handelsblatt сказали, что «экспорт на серый рынок исключать нельзя», но доказательств того, что поставки автомобилей из Китая в Россию осуществляются в больших масштабах, нет. Офис Volkswagen в Пекине сообщил, что компания ведет черный список автодилеров, которые могут участвовать в экспорте, и им автомобили поставляться не будут.

Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту

На рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса

Проблемы со сборкой иностранных машин и поставками комплектующих начались в России на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи с этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. В частности, такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и др.) и другие компании.

В декабре 2022 г. «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщали, что в России осталось не более 20 000—30 000 новых иностранных машин, которых хватит всего на месяц продаж. Вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин тогда уточнял, что у автодилеров практически не осталось моделей средней ценовой категории, в том числе Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. По его словам, с начала 2022 г. российский рынок покинули 45 автомобильных брендов. Всего в России осталось только 14 производителей, 3 из которых — отечественные и 11 — китайские.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в январе сообщала, что за 2022 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 687 370 единиц, что на 58,8% меньше, чем по итогам 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных