«АвтоВАЗ» поднимет цены на автомобили с марта

«Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно – с марта прошлого года <…>. Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года», – сообщил он.