«АвтоВАЗ» поднимет цены на автомобили с марта
«Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно – с марта прошлого года <…>. Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года», – сообщил он.
Ранее Соколов рассказал, что долговая нагрузка «АвтоВАЗа» составляет свыше 100 млрд руб. По его словам, автоконцерн пытается ее минимизировать.
В начале февраля «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Соколов подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.
11 октября 2022 г. Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.