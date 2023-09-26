Газета
Авто

РСА: средняя выплата по ОСАГО в августе составила почти 92 000 рублей

Ведомости

Средняя выплата по ОСАГО в августе осталась на рекордно высоких уровнях июня и июля, составив порядка 91 800 руб., сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По сравнению с январем августовский показатель вырос на 12%, а по сравнению со средним значением за первое полугодие – на 9%. Средняя выплата за первые шесть месяцев 2023 г. в свою очередь выросла на 18% в годовом выражении.

«По показателям восьми месяцев 2023 г., мы видим, что несмотря на начало стабилизации на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и лишь сейчас, по итогу летних месяцев 2023 г., можно сказать, что средняя выплата по ОСАГО пока стабилизировалась на уровне выше 90 000 руб.», – приводит его слова пресс-служба РСА.

Такая ситуация оказывает давление и на среднюю премию страховщиков по ОСАГО, выросшую а августе на 0,8% до 7908 руб.

Ранее по теме: Москвичи за пять лет переплатили за ОСАГО 23 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», выплаты страховщиков по ОСАГО во II квартале снизились на 4,4% относительно того же периода 2022 г. и составили 38,3 млрд руб. Сборы рынка за этот же период превысили 82 млрд руб., увеличившись почти на четверть год к году. Причина снижения выплат – падение числа страховых случаев, по которым регулировался ущерб, отметил регулятор.

22 сентября ЦБ предложил включить в ценовой справочник РСА для расчета расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО данные с учетом анализа рынка не только в Москве и Подмосковье, но и на других территориях. Цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%, писали в начале сентября «Ведомости».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных