РСА: средняя выплата по ОСАГО в августе составила почти 92 000 рублей

22 сентября ЦБ предложил включить в ценовой справочник РСА для расчета расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО данные с учетом анализа рынка не только в Москве и Подмосковье, но и на других территориях. Цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%, писали в начале сентября «Ведомости».