РСА: средняя выплата по ОСАГО в августе составила почти 92 000 рублей
Средняя выплата по ОСАГО в августе осталась на рекордно высоких уровнях июня и июля, составив порядка 91 800 руб., сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
По сравнению с январем августовский показатель вырос на 12%, а по сравнению со средним значением за первое полугодие – на 9%. Средняя выплата за первые шесть месяцев 2023 г. в свою очередь выросла на 18% в годовом выражении.
«По показателям восьми месяцев 2023 г., мы видим, что несмотря на начало стабилизации на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и лишь сейчас, по итогу летних месяцев 2023 г., можно сказать, что средняя выплата по ОСАГО пока стабилизировалась на уровне выше 90 000 руб.», – приводит его слова пресс-служба РСА.
Такая ситуация оказывает давление и на среднюю премию страховщиков по ОСАГО, выросшую а августе на 0,8% до 7908 руб.
Как писали ранее «Ведомости», выплаты страховщиков по ОСАГО во II квартале снизились на 4,4% относительно того же периода 2022 г. и составили 38,3 млрд руб. Сборы рынка за этот же период превысили 82 млрд руб., увеличившись почти на четверть год к году. Причина снижения выплат – падение числа страховых случаев, по которым регулировался ущерб, отметил регулятор.
22 сентября ЦБ предложил включить в ценовой справочник РСА для расчета расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО данные с учетом анализа рынка не только в Москве и Подмосковье, но и на других территориях. Цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%, писали в начале сентября «Ведомости».