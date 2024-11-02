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Продажи новых легковых автомобилей в России за октябрь выросли на 51%

Ведомости

В октябре в России было продано 168 500 новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за тот же период 2023 г. По отношению к сентябрю 2024 г. рост продаж составил 15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

Всего за 10 месяцев текущего года в стране реализовано 1,3 млн новых легковых автомобилей, рост в годовом выражении составил 58%. Общие продажи легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов за январь – октябрь увеличились на 48% и достигли 1,5 млн шт.

В октябре «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» писали, что в сентябре рынок новых легковушек вырос на треть в годовом выражении до 145 490 машин. Продажи легких коммерческих автомобилей в январе – сентябре выросли на 35% в годовом выражении до 95 523 единиц. Тогда аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов пояснял, что повышенный спрос на автотехнику был связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора. Минпромторг сообщал, что с 1 октября ставка проиндексируется в среднем на 70-85%, а в дальнейшем, с 1 января каждого года, она будет увеличиваться на 10-20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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