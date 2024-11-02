Продажи новых легковых автомобилей в России за октябрь выросли на 51%

В октябре «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» писали, что в сентябре рынок новых легковушек вырос на треть в годовом выражении до 145 490 машин. Продажи легких коммерческих автомобилей в январе – сентябре выросли на 35% в годовом выражении до 95 523 единиц. Тогда аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов пояснял, что повышенный спрос на автотехнику был связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора. Минпромторг сообщал, что с 1 октября ставка проиндексируется в среднем на 70-85%, а в дальнейшем, с 1 января каждого года, она будет увеличиваться на 10-20%.