«АвтоВАЗ» планирует нарастить выпуск до 700 000 автомобилей в год
«АвтоВАЗ» планирует нарастить годовой выпуск до 700 000 автомобилей к 2030 г. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По словам Алиханова, «АвтоВАЗ» в 2024 г. готовится показать лучший результат за последние 15 лет и выпустить более 520 000 автомобилей.
«Планы – в течение шести лет выйти на уровень до 700 000, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка», – сказал Алиханов (цитата по «Известиям»).
15 ноября «АвтоВАЗ» анонсировал серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 г. Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross. Для машины будут доступны двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.