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«АвтоВАЗ» планирует нарастить выпуск до 700 000 автомобилей в год

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«АвтоВАЗ» планирует нарастить годовой выпуск до 700 000 автомобилей к 2030 г. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Алиханова, «АвтоВАЗ» в 2024 г. готовится показать лучший результат за последние 15 лет и выпустить более 520 000 автомобилей.

«Планы – в течение шести лет выйти на уровень до 700 000, а может быть, и больше в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка», – сказал Алиханов (цитата по «Известиям»).

15 ноября «АвтоВАЗ» анонсировал серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra весной 2025 г. Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross. Для машины будут доступны двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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