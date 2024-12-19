Bloomberg: продажи авто в Европе упали на фоне слабого спроса
В ноябре продажи автомобилей в Европе упали из-за снижения спроса, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers Association, ACEA). Это, как утверждается в публикации Bloomberg, спровоцировало кризис в отрасли.
Число новых регистраций автомобилей в Евросоюзе сократилось на 1,9%, говорится в материалах ACEA. Лидером падения стала Франция (-12,7%), за ней следует Италия (-10,8%). В то же время на автомобильном рынке Германии наблюдается стагнация (-0,5%). Среди четырех наиболее значимых рынков ЕС только в Испании фиксируется рост – 6,4%.
«Автопроизводители борются с замедлением продаж в Европе, где потребители остаются под давлением более высоких расходов на жизнь», – говорится в публикации Bloomberg. Кроме того, по спросу на авто с низким уровнем выбросов ударила отмена субсидий на электромобили в некоторых странах. Такие автомобили, как правило, дороже авто с двигателем внутреннего сгорания, отмечает агентство.
Осенью этого года ACEA сообщала, что в сентябре в странах ЕС было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. В сентябре снижение произошло на трех из четырех основных рынках региона: на 11,1% во Франции, на 10,7% в Италии и на 7% в Германии.
В начале октября страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.