Bloomberg: продажи авто в Европе упали на фоне слабого спроса

Осенью этого года ACEA сообщала, что в сентябре в странах ЕС было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. В сентябре снижение произошло на трех из четырех основных рынках региона: на 11,1% во Франции, на 10,7% в Италии и на 7% в Германии.