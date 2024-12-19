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Bloomberg: продажи авто в Европе упали на фоне слабого спроса

Ведомости

В ноябре продажи автомобилей в Европе упали из-за снижения спроса, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers Association, ACEA). Это, как утверждается в публикации Bloomberg, спровоцировало кризис в отрасли.

Число новых регистраций автомобилей в Евросоюзе сократилось на 1,9%, говорится в материалах ACEA. Лидером падения стала Франция (-12,7%), за ней следует Италия (-10,8%). В то же время на автомобильном рынке Германии наблюдается стагнация (-0,5%). Среди четырех наиболее значимых рынков ЕС только в Испании фиксируется рост – 6,4%.

«Автопроизводители борются с замедлением продаж в Европе, где потребители остаются под давлением более высоких расходов на жизнь», – говорится в публикации Bloomberg. Кроме того, по спросу на авто с низким уровнем выбросов ударила отмена субсидий на электромобили в некоторых странах. Такие автомобили, как правило, дороже авто с двигателем внутреннего сгорания, отмечает агентство.

Осенью этого года ACEA сообщала, что в сентябре в странах ЕС было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. В сентябре снижение произошло на трех из четырех основных рынках региона: на 11,1% во Франции, на 10,7% в Италии и на 7% в Германии.

В начале октября страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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