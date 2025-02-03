Путин подписал закон о подаче электронного извещения о ДТП через страховщиков

Европротокол представляет собой упрощенный способ оформления документов о ДТП, позволяющий обойтись без участия сотрудников полиции. Ранее для самостоятельного оформления извещения водители могли использовать только мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». Теперь же у них появилась возможность воспользоваться сайтами и мобильными приложениями страховых организаций, а также информационными системами профессионального объединения страховщиков. При этом извещение должно быть составлено в соответствии с формой, установленной Банком России.