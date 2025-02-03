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Путин подписал закон о подаче электронного извещения о ДТП через страховщиков

Ведомости

В России появились дополнительные способы оформления европротокола. Электронные извещения о ДТП теперь можно оформлять через сайты и приложения страховщиков. Это следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.

Европротокол представляет собой упрощенный способ оформления документов о ДТП, позволяющий обойтись без участия сотрудников полиции. Ранее для самостоятельного оформления извещения водители могли использовать только мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». Теперь же у них появилась возможность воспользоваться сайтами и мобильными приложениями страховых организаций, а также информационными системами профессионального объединения страховщиков. При этом извещение должно быть составлено в соответствии с формой, установленной Банком России.

Новые изменения вступают в силу с момента официального опубликования закона.

В январе Минфин отклонил инициативу о компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника аварии. Такое изменение могло негативно сказаться на водителях, так как привело бы к росту стоимости полиса для остальных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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