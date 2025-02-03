Путин подписал закон о подаче электронного извещения о ДТП через страховщиков
В России появились дополнительные способы оформления европротокола. Электронные извещения о ДТП теперь можно оформлять через сайты и приложения страховщиков. Это следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.
Европротокол представляет собой упрощенный способ оформления документов о ДТП, позволяющий обойтись без участия сотрудников полиции. Ранее для самостоятельного оформления извещения водители могли использовать только мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». Теперь же у них появилась возможность воспользоваться сайтами и мобильными приложениями страховых организаций, а также информационными системами профессионального объединения страховщиков. При этом извещение должно быть составлено в соответствии с формой, установленной Банком России.
Новые изменения вступают в силу с момента официального опубликования закона.
В январе Минфин отклонил инициативу о компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника аварии. Такое изменение могло негативно сказаться на водителях, так как привело бы к росту стоимости полиса для остальных граждан.