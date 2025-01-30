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Минфин отклонил инициативу о компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника аварии

Ведомости

Минфин после рассмотрения отклонил две инициативы: о компенсации ущерба при отсутствии ОСАГО у виновника аварии и увеличении лимитов выплат, сообщается на сайте ведомства. В первом случае Минфин указывает на нагрузку резервов страховых компаний, во втором – на платежеспособность самих страховщиков.

Как заключает ведомство, введение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний, что приведет к росту стоимости страховки для остальных граждан. «Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, но ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев», – считает Минфин, отмечая, что для решения вопроса неисполнения обязанности по заключению договора ОСАГО могут быть рассмотрены иные меры, например, внедрение камер фотовидеофиксации наличия страховки.

Увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует соразмерного увеличения размеров базовых ставок на примерно 10% для всех владельцев транспортных средств, что создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности страховки, подытоживает ведомство.

29 января стало известно, что страховое сообщество в лице Российского союза автостраховщиков (РСА) раскритиковало эти же две инициативы. Минфин в конце 2024 г. направил в РСА два законопроекта депутата от ЛДПР Ярослава Нилова с пояснительными записками, которые касаются изменений в ОСАГО, документы есть в распоряжении ­«Ведомостей».

В правительстве внесенный законопроект не поддержали. Вернуться к его рассмотрению следует после реализации всего комплекса мер и мероприятий, направленных на обеспечение выполнения участниками дорожного движения обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, в том числе после внедрения автоматической фиксации отсутствия полиса ОСАГО при эксплуатации транспортного средства, говорилось в отзыве.

На предложение увеличить лимиты выплат в РСА ответили, что текущие тарифы рассчитаны на действующие лимиты и любое их повышение потребует пересмотра ставок. Но в 2025 г. сделать это уже невозможно в связи с ограничениями на частоту изменений тарифа, объяснил «Ведомостям» представитель ВСК. Введение новых обязательств без изменения тарифной системы может привести к убыткам страховых компаний и снизить доступность полисов для населения, считают в РСА. Рост страхового возмещения также несет риск увеличения числа бесполисных водителей, а значит, и дополнительную нагрузку на компенсационный фонд, рассказывала руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования «Абсолют страхования» Анна Ежикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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