Минфин отклонил инициативу о компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника аварии

На предложение увеличить лимиты выплат в РСА ответили, что текущие тарифы рассчитаны на действующие лимиты и любое их повышение потребует пересмотра ставок. Но в 2025 г. сделать это уже невозможно в связи с ограничениями на частоту изменений тарифа, объяснил «Ведомостям» представитель ВСК. Введение новых обязательств без изменения тарифной системы может привести к убыткам страховых компаний и снизить доступность полисов для населения, считают в РСА. Рост страхового возмещения также несет риск увеличения числа бесполисных водителей, а значит, и дополнительную нагрузку на компенсационный фонд, рассказывала руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования «Абсолют страхования» Анна Ежикова.