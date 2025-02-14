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Правительство отсрочило уплату утильсбора для производителей самоходных машин

Ведомости

Правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей самоходных машин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о тракторах, бульдозерах, грейдерах и другой технике, которая используется в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях.

Срок уплаты утильсбора за четвертый квартал 2024 г. и за первый-третий кварталы 2025 г. перенесли на декабрь 2025 г.

Решение затрагивает более 50 предприятий, которые работают в различных регионах России.

«Оно позволит поддержать их финансовое положение, сохранить оборотные средства и экономический потенциал на фоне роста стоимости кредитов», – пояснили в кабмине.

В конце декабря Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику. Изменения коснутся только тех видов техники, которые производятся в России и Белоруссии в достаточном объеме. В эту категорию входят колесные и гусеничные тракторы, комбайны для уборки зерна и силоса, а также самоходные опрыскиватели и косилки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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