Правительство отсрочило уплату утильсбора для производителей самоходных машин

В конце декабря Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику. Изменения коснутся только тех видов техники, которые производятся в России и Белоруссии в достаточном объеме. В эту категорию входят колесные и гусеничные тракторы, комбайны для уборки зерна и силоса, а также самоходные опрыскиватели и косилки.