Правительство отсрочило уплату утильсбора для производителей самоходных машин
Правительство приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей самоходных машин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Речь идет о тракторах, бульдозерах, грейдерах и другой технике, которая используется в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и других отраслях.
Срок уплаты утильсбора за четвертый квартал 2024 г. и за первый-третий кварталы 2025 г. перенесли на декабрь 2025 г.
Решение затрагивает более 50 предприятий, которые работают в различных регионах России.
«Оно позволит поддержать их финансовое положение, сохранить оборотные средства и экономический потенциал на фоне роста стоимости кредитов», – пояснили в кабмине.
В конце декабря Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику. Изменения коснутся только тех видов техники, которые производятся в России и Белоруссии в достаточном объеме. В эту категорию входят колесные и гусеничные тракторы, комбайны для уборки зерна и силоса, а также самоходные опрыскиватели и косилки.